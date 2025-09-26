Εκτός… πλάνου τα πεζοδρόµια της Κ. Μαλινού

Την αγανάκτησή του για την άθλια κατάσταση των πεζοδροµίων στην οδό Κ. Μαλινού εξέφρασε αναγνώστης των «Χ.ν.» σε επικοινωνία που είχε µαζί µας. Μάλιστα, όπως τόνισε, ο ∆ήµος προχωράει αυτές τις ηµέρες σε ασφαλτόστρωση του δρόµου, ωστόσο, για µια ακόµα φορά η ανακατασκευή των πεζοδροµίων είναι… εκτός πλάνου.

«Υπάρχουν τµήµατα του πεζοδροµίου που δεν έχουν καν πλάκες, είναι µε χώµα! Κι αυτά που έχουν πλάκες έχουν κατασκευαστεί πριν από πολλές δεκαετίες», µας είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε δε ότι την ίδια στιγµή που η ∆ηµοτική Αρχή µετατρέπει σε προσωρινό πάρκινγκ το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, µπροστά από την είσοδο του οποίου διέρχεται η Κ. Μαλινού, αδιαφορεί εντελώς για τα πεζοδρόµια που καλούνται να περπατήσουν όσοι αφήνουν το αµάξι τους στο πάρκινγκ.

«Μήπως θα πηγαίνουν κι αυτοί από τον δρόµο;», ρώτησε καταλήγοντας.