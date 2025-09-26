menu
Εκτός κινδύνου τα αδέρφια που βρέθηκαν μαχαιρωμένα στη Μεσαρά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου τα δύο αδέρφια, ηλικίας 32 και 29 ετών, που βρέθηκαν χθες μαχαιρωμένα στα Καπαριανά, στη Μεσαρά Ηρακλείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο θυμάτων, δράστες φέρονται να είναι μέλη άλλης οικογένειας, πατέρας και γιος, οι οποίοι αναζητούνται. Οι δύο οικογένειες που ζουν σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, έχουν εδώ και χρόνια αντιπαράθεση για κτηματικές διαφορές, οι οποίες φαίνεται ότι οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο, στην περιοχή της Μεσαράς.

Ο 32χρονος έχει τραυματιστεί στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος έχει τραύματα στα χέρια και φέρεται να είχε χάσει αρκετό αίμα. Τα δύο αδέρφια ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα για το συμβάν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι γιατροί εκεί έκριναν πως έπρεπε άμεσα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

