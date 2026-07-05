Εκτός χρονοδιαγράμματος ο ΔΕΔΔΗΕ – Σπίτια χωρίς ρεύμα στα Χανιά

Εκτός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες που είχε ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η διακοπή θα ίσχυε από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσηημέρι στη οδό Α. Παπανδρέου, από τον Δημοτικό Κήπο έως και την πλατεία Δικαστηρίων και όλες τις κάθετες οδούς.

Λίγα λεπτά πριν τις 5 το απόγευμα, το ρεύμα δεν είχε επανέλθει προκαλώντας αγανάκτηση στους πολίτες, που εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση για την οποία δεν φταίνε.