Εκτιμήσεις για συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην Ασία, προτρέποντας τους δύο άνδρες να αδράξουν μια σπάνια ευκαιρία για ειρήνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος χάραξης πολιτικής της Σεούλ με επίκεντρο τις σχέσεις μεταξύ των δύο Κορεών, είπε ότι το ταξίδι του Τραμπ στη Νότια Κορέα είναι μια αναπάντεχη ευκαιρία, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ώθηση της θέσης της Βόρειας Κορέας στον κόσμο και της οικονομίας της.

«Οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ δεν πρέπει να χάσουν αυτήν την ευκαιρία», είπε ο Τσουνγκ, όπως μετέδωσε το Yonhap. «Πρέπει να πάρουν μια τολμηρή απόφαση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στον προεδρικό θώκο, όμως δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ, εξαιτίας των διαφορών στην άρση των κυρώσεων και την καταστροφή των βορειοκορεατικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ, έχουν εμφανιστεί επιφυλακτικοί σχετικά με το εάν μια νέα συνάντηση θα μπορούσε να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο χαιρέτισαν την προοπτική μιας σημαντικής προόδου στη διπλωματία με την Πιονγκγιάνγκ, εάν αυτή συμβεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον την Παρασκευή το βράδυ για ένα πενθήμερο ταξίδι με σταθμούς στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, το πρώτο του στην περιοχή από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Ο Τσουνγκ εξέφρασε την εκτίμηση πως η επίσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία να παρακαμφθούν οι προετοιμασίες και ο συντονισμός που συνήθως απαιτείται για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο πάλαι ποτέ αντίπαλων χωρών, που σε διαφορετική περίπτωση θα καθιστούσε πολύ δύσκολο ένα τετ α τετ μεταξύ τους.

«Θα βοηθούσε τη διεθνή θέση της Βόρειας Κορέας και θα βελτίωνε τη ζωή των πολιτών της… και για αυτόν τον λόγο, η ειρήνη και η σταθερότητα πρέπει να διασφαλιστούν και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε ο Τσουνγκ.

