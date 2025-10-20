Έκθεση ζωγραφικής του Αριστόδημου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθούν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Αριστόδημου η οποία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου–Δημοτική Πινακοθήκη και την Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση:

«Από τα «Μάταλα», έργο του 1970, ως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» του 2023 και τα «Σπίτια στην Κρήτη» η έκθεση, η οποία θα είναι επισκέψιμη έως την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κονό, αποτυπώνει με ενάργεια την καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου, που τον έχει καταξιώσει πανελλαδικά και διεθνώς.

Λάτρης της λαϊκής σοφίας και των παραδόσεων του τόπου μας, συνδιαλεγόμενος με τον δάσκαλό του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Νίκο Νικολάου, κι άλλους καλλιτέχνες, στη «Δεξαμενή» της Αίγινας έχει πετύχει να συνδυάσει μοναδικά στοιχεία της παράδοσής μας με την απόλυτη έκφραση του σπουδαγμένου καλλιτέχνη.

Στον κατάλογο της έκθεσης ουδόλως τυχαία δημοσιεύεται ένα κείμενο της αξέχαστης Μαρίνας Λαμπράκη- Πλάκα του 1978, με αφορμή την απονομή του βραβείου «Ν. Καζαντζάκης» στον Αριστόδημο το ίδιο έτος, η οποία -προφητικά- κατέληγε: «Η θεματογραφία και η ζωγραφική γλώσσα του Αριστόδημου Παπαδάκη εξηγούν γιατί οι πίνακές του φιλιώνουν αρμονικά με τους τοίχους, δένουν με τα χρώματα του ασβέστη και του ξύλου, συνεχίζουν τις γραμμές της αρχιτεκτονικής. Στολίζουν και αναπαύουν, αλλά δεν είναι αθώοι. Κρατούν άγρυπνο τον νου, κεντρίζουν τον προβληματισμό, καλλιεργούν τον στοχασμό. Αποκαλύπτουν το πρόσωπο της πραγματικότητας, υψώνουν σήματα κινδύνου και προτείνουν ως αντίδοτο την πανάρχαια λύτρωση της δημιουργίας».

Στον ίδιο κατάλογο ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης μεταξύ άλλων γράφει: «Ένας καλλιτέχνης που εξακολουθεί να εκπλήσσει. Ένας ζωγράφος με αστείρευτη έμπνευση, ικανός να παραδίδει κάθε φορά ξεχωριστά έργα. Ο Αριστόδημος Παπαδάκης συνδυάζει την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη τέχνη, παραδίδοντας στον χρόνο έργα μοναδικά, τα οποία διακρίνονται για την τεχνική και την αισθητική τους αρτιότητα. Για την Περιφέρεια Κρήτης, η προσφορά του είναι μεγάλη. Ο πίνακες του Αριστόδημου δημιουργούν τις καλλιτεχνικές γέφυρες πάνω στις οποίες μεταφέρονται αρχέγονες μνήμες του πολιτισμού της Κρήτης. Μεγαλωμένος στη Μεσαρά, έγινε πρεσβευτής της οικουμενικής τέχνης. Και την ίδια στιγμή πραγματοποιεί ‘άλματα’ στο μέλλον, καθώς συνομιλεί και πολλές φορές συνδιαμορφώνει τις εικόνες του σήμερα».

Η Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου σημειώνει: «Οι πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις του Αριστόδημου Παπαδάκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η εκπαιδευτική του δραστηριότητα και η τιμητική του διάκριση με το βραβείο «Ν. Καζαντζάκης» από τον Δήμο Ηρακλείου, καταδεικνύουν τη σταθερή και πολυεπίπεδη παρουσία του στο πεδίο των εικαστικών τεχνών και πιστοποιούν την αναγνώριση που έχει κερδίσει ζώντας και δημιουργώντας στον τόπο του με ταπεινότητα και συνέπεια. Το έργο του, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση αλλά και ανοιχτό σε σύγχρονες αναζητήσεις, αποτελεί ένα διαρκές ταξίδι ανάμεσα στο τοπικό και στο οικουμενικό. Εύχομαι η περιήγησή σας στη γεμάτη χρώμα και συναίσθημα έκθεση, να αποτελέσει αφορμή για αισθητική συγκίνηση, βαθύτερο στοχασμό και γόνιμη επικοινωνία με την τέχνη του ζωγράφου».

Πληροφορίες Έκθεσης Ζωγραφικής:

Αριστόδημος Παπαδάκης

Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου – Βασιλική Αγίου Μάρκου

Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο Τ.: 2813909228

E-mail: artgallery@heraklion.gr

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο 09:00 -14:00

Κυριακές και αργίες κλειστά

Είσοδος Ελεύθερη

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Περιφέρεια Κρήτης».