Πολιτισμός

Έκθεση Ζωγραφικής στο Γυαλί Τζαμισί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεµβρίου το Γυαλί Τζαµισί στα Χανιά φιλοξενεί την κοινή έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών Marcella Licheri – Χατζηδάκη και John Tierney.
Η Marcella Licheri – Χατζηδάκη, Ιταλίδα δηµιουργός που ζει και εµπνέεται στα Χανιά και τα Κοτσιανά Κισσάµου, έχει παρουσιάσει ατοµικές εκθέσεις σε Χανιά, Καλαµάτα και Κίσσαµο, ενώ έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζει έργα σε ακρυλικά, µέσα από τα οποία αναδεικνύει την αγάπη της για το χρώµα, τη φόρµα και το φως.
Ο John Tierney, καλλιτέχνης που µοιράζει τη ζωή και τη δηµιουργία του ανάµεσα στα Χανιά και τις Ηνωµένες Πολιτείες, παρουσιάζει έργα που συνδυάζουν τη σύγχρονη εικαστική γραφή µε την προσωπική του θεώρηση του χώρου και του χρόνου. Έργα του έχουν εκτεθεί σε Γαλλία, Μεξικό και Ηνωµένες Πολιτείες.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθηµερινά από τις 10:00 έως τις 14:30 και από τις 17:00 έως τις 21:00.
Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στο Γυαλί Τζαµισί αποτελεί µια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει δύο διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις που, αν και προέρχονται από διαφορετικές πολιτισµικές αφετηρίες, συναντώνται στον κοινό τόπο της δηµιουργίας και της αισθητικής αναζήτησης.

