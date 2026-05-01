Έκθεση ζωγραφικής Σπανάκη: «PopEye»

Η καινούργια έκθεση του Χανιώτη ζωγράφου Κώστα Σπανάκη με τίτλο «POPeye» θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 9 Μαϊου 2026, ώρα 20:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Πρόκειται για μια μίνι αναδρομική έκθεση των 12 τελευταίων χρόνων. Ο τίτλος «POPeye» είναι εμπνευσμένος από το θρυλικό καρτούν, ταυτόχρονα όμως είναι το μάτι που βλέπει τον κόσμο από τη φωτεινή του πλευρά.

Περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα από τις πιο σημαντικές ενότητες της δουλειάς του, όπως οι «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ», το «Hippie Van», οι «κούκλες», τα Χανιά όπως τα ονειρεύτηκε, έργα μικτής τεχνικής και όπως πάντα, κάποιες όμορφες γνωστές και άγνωστες κυρίες.

Η παρουσίαση διαφορετικών ενοτήτων έχει ως σκοπό να παρουσιάσει διάφορα μοτίβα της εικαστικής του έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα να δείξει ότι ο τρόπος είναι πάντα ίδιος και αδιαπραγμάτευτος: Δυναμικές γραμμές, καθαρά χρώματα και αισιοδοξία. Έτσι, τα έργα του είναι αναγνωρίσιμα με την πρώτη ματιά ακολουθώντας την POP ART που άνθισε τη δεκαετία 1960, δίνοντας στον καλλιτέχνη τις πρώτες του παραστάσεις. Πλασμένα με παιγνιώδη διάθεση, άλλοτε αμφίσημα και υπαινικτικά και άλλοτε, απλά, απολαυστικά, σκοπό έχουν να μας υπενθυμίσουν την όμορφη πλευρά της ζωής και, συνεπώς, να μας φτιάξουν τη διάθεση.

Το εικαστικό ταξίδι ξεκινά το Σάββατο 9 Μαϊου 2026, ώρα 20:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι, θα διαρκέσει μέχρι 20 Μαϊου 2026 και είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητα Χανίων με τον Δήμο Χανίων.