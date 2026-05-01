Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Έκθεση ζωγραφικής Σπανάκη: «PopEye»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η καινούργια έκθεση του Χανιώτη ζωγράφου Κώστα Σπανάκη με τίτλο «POPeye» θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 9 Μαϊου 2026, ώρα 20:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Πρόκειται για μια μίνι αναδρομική έκθεση των 12 τελευταίων χρόνων. Ο τίτλος «POPeye» είναι εμπνευσμένος από το θρυλικό καρτούν, ταυτόχρονα όμως είναι το μάτι που βλέπει τον κόσμο από τη φωτεινή του πλευρά.

Περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα από τις πιο σημαντικές ενότητες της δουλειάς του, όπως οι «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ», το «Hippie Van», οι «κούκλες», τα Χανιά όπως τα ονειρεύτηκε, έργα μικτής τεχνικής και όπως πάντα, κάποιες όμορφες γνωστές και άγνωστες κυρίες.

Η παρουσίαση διαφορετικών ενοτήτων έχει ως σκοπό να παρουσιάσει διάφορα μοτίβα της εικαστικής του έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα να δείξει ότι ο τρόπος είναι πάντα ίδιος και αδιαπραγμάτευτος: Δυναμικές γραμμές, καθαρά χρώματα και αισιοδοξία. Έτσι, τα έργα του είναι αναγνωρίσιμα με την πρώτη ματιά ακολουθώντας την POP ART που άνθισε τη δεκαετία 1960, δίνοντας στον καλλιτέχνη τις πρώτες του παραστάσεις. Πλασμένα με παιγνιώδη διάθεση, άλλοτε αμφίσημα και υπαινικτικά και άλλοτε, απλά, απολαυστικά, σκοπό έχουν να μας υπενθυμίσουν την όμορφη πλευρά της ζωής και, συνεπώς, να μας φτιάξουν τη διάθεση.

Το εικαστικό ταξίδι ξεκινά το Σάββατο 9 Μαϊου 2026, ώρα 20:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι, θα διαρκέσει μέχρι 20 Μαϊου 2026 και είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητα Χανίων με τον Δήμο Χανίων.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

