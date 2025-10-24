Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας στο Πολύκεντρο Βουκολιών

Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με θέμα: «Φθινόπωρο και Χειμώνας στον Δήμο Πλατανιά» αναμένεται να διοργανώσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Πλατανιά, μετά την καλοκαιρινή έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας που πραγματοποίησε στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα έργα που θα συμμετάσχουν πρέπει να αποτυπώνουν πραγματικούς τόπους και στιγμές του Δήμου, αναφέροντας σαφώς τον τόπο και τον χρόνο δημιουργίας, π.χ. «Δεκέμβριος – παραλία στην Δημοτική Κοινότητα Κολυμβαρίου» ή «Ελαιώνας στη θέση Χαρακιάς, Δημοτική Κοινότητα Δρακώνας».

Η προθεσμία παράδοσης των έργων είναι έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Τα έργα θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα προς έκθεση, πλαισιωμένα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καλλιτέχνες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, που είναι δημότες του Δήμου Πλατανιά, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, καθώς και οι κάτοικοι του Δήμου. Κάθε τεχνοτροπία και μέθοδος εικαστικής έκφρασης είναι δεκτή, αρκεί τα έργα να μην περιέχουν υβριστικό, συκοφαντικό ή γενικά απρεπές περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6983515684 (Σημαντηράκης Πολυχρόνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού). Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2824 340012 (Καραπατάκη Κατερίνα)».