Έκθεση του Γιώργου Σκρέτη στον Αγ. Ρόκκο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έκθεση έκθεση σχεδίου, ζωγραφικής και γλυπτικής του Γιώργου Σκρέτη µε τίτλο «Να γίνω Ελαφρύς» παρουσιάζεται έως τις 12 Οκτωβρίου στον Άγιο Ρόκκο στη Σπλάντζια.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στην έκθεση παρουσιάζεται η σηµερινή πορεία του Γιώργου Σκρέτη στην εικαστική του πρακτική, µε έργα που διερευνούν τη µορφή, την κίνηση και τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα.

Η τρέχουσα φάση της δουλειάς του περιλαµβάνει έργα σε µικρές και µεσαίες διαστάσεις, ενώ ο καλλιτέχνης πειραµατίζεται και µε τρισδιάστατες κατασκευές, δηµιουργώντας ένα πεδίο όπου οι σταθερές και οι νέες αναζητήσεις στην πρακτική του συναντώνται. Ο τίτλος της έκθεσης παραπέµπει σε µια εσωτερική διαδικασία απελευθέρωσης, µε τα έργα να λειτουργούν σαν οπτικές προεκτάσεις µιας επιθυµίας για γαλήνη, απλότητα, χαρά και προσωπική ανάταση».

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 19.00 – 22.00, Κυριακή – ∆ευτέρα 19:00 – 21:00.
Είσοδος ελεύθερη.

