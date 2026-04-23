Πέμπτη, 23 Απριλίου, 2026
Εκθεση σύγχρονης τέχνης στις Βουκολιές – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη Διαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα

Πλήθος επισκεπτών, φίλων της τέχνης και εκπροσώπων φορέων προσέλκυσαν τα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟΔίΤΗ ΙΙ – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη Διαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα» στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Την έκθεση διοργανώνουν ο Δήμος Πλατανιά και ο Δήμος Κυθήρων, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και την Αίθουσα Τέχνης Follow Your Art και την υποστήριξή της Περιφέρειας Κρήτης-Π.Ε Χανίων.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με αναφορές στη μυθολογία της Αφροδίτης, την ποίηση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική έννοια του έρωτα, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
Ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης απέστειλε χαιρετισμό, καθώς ο ίδιος απουσίαζε στο εξωτερικό λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων, στον οποίο υπογράμμισε τον ρόλο του Πολύκεντρου Βουκολιών ως ζωντανού πυρήνα δημιουργίας και εξωστρέφειας για την ενδοχώρα των Χανίων. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας με τον Δήμο Κυθήρων και τους λοιπούς φορείς, τονίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και δημιουργικής ανταλλαγής μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. Χαιρετισμό επίσης απέστειλε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, η οποία τόνισε ότι η συνεργασία των Δήμων Πλατανιά και Κυθήρων λειτουργεί ως σύνδεσμος πολιτισμού, ιστορίας και κοινών εμπειριών.

Ο καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Κορωναίος μετέφερε τον χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Κυθήρων κ. Σταματίνας Βάρδα, ενώ την εκδήλωση επίσης χαιρέτισαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά, Πολυχρόνης Σημαντηράκης και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη. Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά Γιώργος Καλαιτζάκης και Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη κι ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αρτέμης Κουτσαυτάκης.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν οι Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης, Γεωργία Τσέρη και Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, ενώ συμμετέχουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες: Ellen Weijers, Μαγδαληνή Βογιατζή, Cris Gianakos, Sylvain Yeatman-Eiffel, Pat Kaufman, Κωνσταντίνος Κορωναίος, Στυλιανός Κουκλάκης, Ton Leenarts, Κοσμάς Λιλικάκης, Ματθαίος Μακαρώνας, Ελένη Μανωλαράκη, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης (1952–2024), Εριέττα Μαρκαντωνάτου, Ιωάννης Μονογυιός, Susan Moxley, Robert Barcia, Νίκος Μπασιάς, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Barbara Knight, Γρηγόρης Νιόλης, Ανδρέας Παύλου, Αναστασία Πετράκη, Δάφνη Πετροχείλου, Γιώτα Πιτσιρή, Νατάσσα Πουλαντζά, Αλίκη Ρήγου, Nanni Riccobono, Peter Sternäng, Ρούλα Σχίζα, Γιώργος Τζάννες, Κατερίνα Τσεμπελή, Γεωργία Τσέρη, Δροσιά Τσέρη, Αντώνης Φραντζεσκάκης, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης και Sally Heard, με έργα σχεδίου, ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κατασκευών και εγκαταστάσεων, τα οποία συνοδεύονται από έγχρωμο δίγλωσσο (ελληνικά–αγγλικά) κατάλογο με κείμενα τεκμηρίωσης και αναλύσεις των επιμελητών.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο από τους επιμελητές και τους καλλιτέχνες, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τα έργα και το σκεπτικό της έκθεσης .
Η έκθεση θα διαρκέσει από 20 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2026, στο Πολύκεντρο Βουκολιών, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–14:00, με ελεύθερη είσοδο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

