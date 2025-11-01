Έκθεση σύγχρονης τέχνης «Πειρασµός – Temptation»

Η έκθεση σύγχρονης τέχνης, ελληνοβρετανικής συνεργασίας, µε τίτλο «Πειρασµός – Temptation» θα εγκαινιαστεί τη ∆ευτέρα 3 Νοεµβρίου 2025, στις 20:00, στον Βενετσιάνικο Ναό του Αγίου Ρόκκου (∆ασκαλογιάννη 48 & Πλατεία 1821) στη Σπλάντζια στην παλιά πόλη.

Την έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεµβρίου διοργανώνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Στην έκθεση συµµετέχουν οι Έλληνες και οι Βρετανοί εικαστικοί καλλιτέχνες: Σοφία Βλαζάκη, Αλίνα Γαβριελάτος, Νίκος Γιαβρόπουλος, Αντιγόνη Καββαθά, Fionna Carlisle, Mandee Gage, Kurtis Lesick, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ιωάννης Μονογυιός, Nicholas Moore, Robert Barcia, Kit Boyd, Sophie Parkin, Wilma Johnson, Αντώνης Φραντζεσκάκης και Sally Heard.

Την έκθεση επιµελούνται η Βρετανίδα συγγραφέας, εικαστικός και επιµελήτρια Sophie Parkin και ο Βρετανός εικαστικός καλλιτέχνης Nicholas Moore.

Η έκθεση στη Σπλάντζια αναπτύσσεται στον Βενετσιάνικο Ναό του Αγίου Ρόκκου, όπου παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κεραµικής, φωτογραφίας, µικτής τεχνικής, και στην Οθωµανική Υπόγεια Κρήνη της Σπλάντζιας, όπου θα προβάλλονται τα συµµετέχοντα έργα βιντεοτέχνης (Video Art) και µετά την παρουσίασή της στα Χανιά θα µεταφερθεί στο Λονδίνο.

Οι επιµελητές της έκθεσης Sophie Parkin και Nicholas Moore σηµειώνουν: «Οι Έλληνες έχουν µια ειδική σχέση µε τον Πειρασµό, που έχει τις ρίζες της στην αρχαία φιλοσοφική τους αναζήτηση για την ύπαρξη του ανθρώπου. Όπως έγραψε ο Αριστοτέλης “Τα µάτια είναι τα όργανα του Πειρασµού”, ένας ενάρετος άνθρωπος δεν θα δελεαζόταν ποτέ από την εικόνα µιας προκλητικής σκηνής, ουσιαστικά η ελληνική λέξη για τον Πειρασµό σηµαίνει “∆οκιµασία”. Από την άλλη πλευρά ο Βρετανός Όσκαρ Ουάιλντ αρχικά ισχυριζόταν σατιρίζοντας ότι µπορεί να αντισταθεί σε οτιδήποτε “εκτός του Πειρασµού” αλλά αργότερα άρχισε να υποψιάζεται αυτό που για τις χώρες µας αποτελεί µια ηθική αρχή, που δηλώνει πως ο Πειρασµός είναι σαν ένα µαχαίρι το οποίο µπορεί να κόψει τόσο την τροφή µας όσο και τον λαιµό ενός ανθρώπου, µπορεί να είναι βρώση ή δηλητήριο, άσκηση ή καταστροφή».

Η έκθεση είναι το αποτέλεσµα της αγαστής συνεργασίας του Εικαστικού Προγράµµατος ΧΑΝΙaRT-2025 και των επιµελητών Sophie Parkin και Nicholas Moore, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον ∆ήµο Πλατανιά, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, την Αίθουσα Τέχνης Match More και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον.

Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) κατάλογο στον οποίο παρουσιάζονται τα έργα των καλλιτεχνών, κείµενα τεκµηρίωσης µαζί µε αναλύσεις και σχόλια των επιµελητών.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή κάθε µέρα 18:00-21:00 ή κατόπιν προσυνεννόησης, µε ελεύθερη είσοδο.