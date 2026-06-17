Εκθεση σύγχρονης τέχνης: «Μίκης Θεοδωράκης ΙΙ»

»Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός , ο Επαναστάτης…

Η Αίθουσα Τέχνης Μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη διοργανώνουν και παρουσιάζουν στο Ρέθυμνο την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης «Μίκης Θεοδωράκης ΙΙ – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…».

Τα εγκαίνια της έκθεσης, που παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, βιντεοτέχνης, εγκαταστάσεων και μικτής τεχνικής θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 19 Ιουνίου στις 19:00, στην Αίθουσα Τέχνης Μορφές, Γοβατζιδάκη 18, (Παλιά Πόλη, Ρεθύμνου).

Την έκθεση επιμελούνται ο Ιστορικός Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης, την οργάνωση της έκθεσης φροντίζει ο Ηλίας Ηλιάκης.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Στρατής Αθηναίος, Όλγα Βερυκάκη, Γιάννης Γαβαλάς, Αργυρώ Δρίβα, Κωνσταντίνος Ζέρβας, David Ben Ivgi, Αλεξάνδρα Ισακίδη, Κωνσταντίνος Καλφούντζος, Σπυριδούλα Κουράκη, Δήμητρα Κουφάκη, Γιώργος Λεωνιδόπουλος, Ματθαίος Μακαρώνας, Φάνης Μανουσάκης, Ιωάννης Μονογυιός, Robert Barcia, Νίκος Μπασιάς, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Ισμήνη Μπονάτσου, Ρένα Μπραουδάκη, Γρηγόρης Νιόλης, Κώστας Παγωμένος, Δέσποινα Πανταζή, Γεύσω Παπαδάκη, Μαίρη Παπαδοπούλου, Αντωνία Περακάκη, Αναστασία Πετράκη, Δάφνη Πετροχείλου, Παναγιώτα Πιτσιρή, Μαρίνα Προβατίδου, Nanni Riccobono, Αλεξάνδρα Στεφανίδου, Φαίδρα Τραϊφόρου, Κατερίνα Τσεμπελή, Γεωργία Τσέρη, Δροσιά Τσέρη, Konstantin Fischer, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης και Χριστίνα Ψυλλάκη.

Το βράδυ των εγκαινίων θα μιλήσουν για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη οι επιμελητές της έκθεσης και θα ξεναγήσουν τους επισκέπτες στα συμμετέχοντα έργα.

Η έκθεση, θα είναι ανοικτή για το κοινό από Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-14:00 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 18:00-21:00, μέχρι 31.7.2026 (κλειστή εορτές και αργίες) με ελεύθερη είσοδο.