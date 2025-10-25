menu
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Έκθεση σύγχρονης τέχνης «3 ∆ιαστάσεις +»

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και το Εικαστικό Πρόγραµµα ΧΑΝΙaRT-2025 οργανώνουν την παρουσίαση της οµαδικής έκθεσης σύγχρονης τέχνης “3 ∆ιαστάσεις +” µε επιλεγµένα έργα γλυπτικής, εγκαταστάσεων, κατασκευών, και κολάζ από τις Μόνιµες Συλλογές του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον, στο χώρον του Μουσείου στο ∆ροµόνερο του ∆ήµου Πλατανιά.
Η έκθεση θα παρουσιάζεται στις αίθουσες µόνιµων συλλογών του Μουσείου έως Κυριακή 2 Νοεµβρίου 2025.
Την έκθεση επιµελούνται ο διδάκτωρ της Ιστορίας της Τέχνης και επ. καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιµος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.
Η παρουσίαση της έκθεσης συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το ∆ήµο Πλατανιά, την Αίθουσα Τέχνης Match More και το Ζεύξις Art Studio.
Ανοιχτά κάθε Κυριακή 11:00 – 19:00 και κάθε µέρα έπειτα από προσυνεννόηση στο e-mail: ioannis2000@gmail.com.

