Εκθεση στη Μελβούρνη για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

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Με ιδιαίτερ τιμή και συγκίνηση, το Παράρτημα Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με έδρα τη Μελβούρνη, όπως ανακοίνωσε, συμμετείχε στην ετήσια έκθεση που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας». Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία πραγματοποιείται εδώ και τέσσερα χρόνια, αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάδειξη πτυχών της ιστορίας, του πολιτισμού και της παρουσίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η φετινή έκθεση ήταν αφιερωμένη στη φημισμένη Βιβλιοθήκη της Εφέσου, η οποία «ζωντάνεψε» μέσα από ιστορικά εκθέματα, αναπαραστάσεις και θεματικές ενότητες που ταξίδεψαν τους επισκέπτες στη λαμπρή πορεία του μικρασιατικού ελληνισμού.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατείχε η ενότητα «Πολιτική Ηγεσία: Ηγέτες που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη νεότερη ελληνική ιστορία», η οποία ήταν αφιερωμένη στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, καθώς φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από τον θάνατό του. Μέσα από αντικείμενα, προσωπικά τεκμήρια και αναπαράσταση του γραφείου του, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πλευρές της καθημερινής ζωής, της προσωπικότητας και του οράματος του μεγάλου πολιτικού ηγέτη. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν αντικείμενα και ιστορικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον Βενιζέλο και την πολιτική του παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία του έργου και της προσφοράς του στον ελληνισμό.

Η συμμετοχή του Παραρτήματος Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αποτέλεσε ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης. Η παρουσία του Παραρτήματος σε μια τόσο σημαντική έκθεση υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο της ομογένειας στη διαφύλαξη της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές του απόδημου ελληνισμού. Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ιστορικών φορέων, οι οποίοι μέσα από κοινές δράσεις ενισχύουν τη γνώση και τη σύνδεση με τις ρίζες και την ιστορική ταυτότητα του ελληνισμού. Tην έκθεση επισκέφτηκαν εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τις συντονίστριες της έκθεσης Γιώτα Σταυρίδου και Σιμέλα Σταματοπούλου.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Αντώνης Τσουρδαλάκης ανέφερε: «Το Παράρτημα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο “Ο Ελληνισμός της Ανατολίας” για την πρόσκληση να συμμετέχει και η μεγάλη προσωπικότητα του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου στο πλαίσιο μιας τόσο σημαντικής και υψηλού επιπέδου έκθεσης, η οποία αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνέχεια του ελληνισμού. Το τμήμα της έκθεσης του Βενιζέλου θα ταξιδέψει και σε άλλες πολιτείες της Αυστραλίας στη διάρκεια του 2026».