menu
26.1 C
Chania
Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εκθεση στη Μελβούρνη για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

 Με ιδιαίτερ τιμή και συγκίνηση, το Παράρτημα Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με έδρα τη Μελβούρνη, όπως ανακοίνωσε, συμμετείχε στην ετήσια έκθεση που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισμός της Ανατολίας». Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία πραγματοποιείται εδώ και τέσσερα χρόνια, αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάδειξη πτυχών της ιστορίας, του πολιτισμού και της παρουσίας του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Η φετινή έκθεση ήταν αφιερωμένη στη φημισμένη Βιβλιοθήκη της Εφέσου, η οποία «ζωντάνεψε» μέσα από ιστορικά εκθέματα, αναπαραστάσεις και θεματικές ενότητες που ταξίδεψαν τους επισκέπτες στη λαμπρή πορεία του μικρασιατικού ελληνισμού.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατείχε η ενότητα «Πολιτική Ηγεσία: Ηγέτες που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη νεότερη ελληνική ιστορία», η οποία ήταν αφιερωμένη στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, καθώς φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από τον θάνατό του. Μέσα από αντικείμενα, προσωπικά τεκμήρια και αναπαράσταση του γραφείου του, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πλευρές της καθημερινής ζωής, της προσωπικότητας και του οράματος του μεγάλου πολιτικού ηγέτη. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν αντικείμενα και ιστορικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον Βενιζέλο και την πολιτική του παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία του έργου και της προσφοράς του στον ελληνισμό.
Η συμμετοχή του Παραρτήματος Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» αποτέλεσε ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής μνήμης. Η παρουσία του Παραρτήματος σε μια τόσο σημαντική έκθεση υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο της ομογένειας στη διαφύλαξη της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές του απόδημου ελληνισμού. Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ιστορικών φορέων, οι οποίοι μέσα από κοινές δράσεις ενισχύουν τη γνώση και τη σύνδεση με τις ρίζες και την ιστορική ταυτότητα του ελληνισμού. Tην έκθεση επισκέφτηκαν εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τις συντονίστριες της έκθεσης Γιώτα Σταυρίδου και Σιμέλα Σταματοπούλου.
Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Αντώνης Τσουρδαλάκης ανέφερε: «Το Παράρτημα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο “Ο Ελληνισμός της Ανατολίας” για την πρόσκληση να συμμετέχει και η μεγάλη προσωπικότητα του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου στο πλαίσιο μιας τόσο σημαντικής και υψηλού επιπέδου έκθεσης, η οποία αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνέχεια του ελληνισμού. Το τμήμα της έκθεσης του Βενιζέλου θα ταξιδέψει και σε άλλες πολιτείες της Αυστραλίας στη διάρκεια του 2026».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum