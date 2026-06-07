Έκθεση στη Μελβούρνη για τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Με ιδιαίτερη τιµή και συγκίνηση, το Παράρτηµα Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύµατος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», µε έδρα τη Μελβούρνη, συµµετείχε στην ετήσια έκθεση που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Ο Ελληνισµός της Ανατολίας».

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Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Παραρτήµατος η συγκεκριµένη έκθεση, η οποία πραγµατοποιείται εδώ και τέσσερα χρόνια, αποτελεί µια σηµαντική πολιτιστική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάδειξη πτυχών της ιστορίας, του πολιτισµού και της παρουσίας του ελληνισµού της Μικράς Ασίας.

«Η φετινή έκθεση ήταν αφιερωµένη στη φηµισµένη Βιβλιοθήκη της Εφέσου, η οποία “ζωντάνεψε” µέσα από ιστορικά εκθέµατα, αναπαραστάσεις και θεµατικές ενότητες που ταξίδεψαν τους επισκέπτες στη λαµπρή πορεία του µικρασιατικού ελληνισµού. Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατείχε η ενότητα “Πολιτική Ηγεσία: Ηγέτες που διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη νεότερη ελληνική ιστορία”, η οποία ήταν αφιερωµένη στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, καθώς φέτος συµπληρώνονται 90 χρόνια από τον θάνατό του. Μέσα από αντικείµενα, προσωπικά τεκµήρια και αναπαράσταση του γραφείου του, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πλευρές της καθηµερινής ζωής, της προσωπικότητας και του οράµατος του µεγάλου πολιτικού ηγέτη. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν αντικείµενα και ιστορικά στοιχεία που συνδέονται άµεσα µε τον Βενιζέλο και την πολιτική του παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σηµασία του έργου και της προσφοράς του στον ελληνισµό».

Συνεχίζοντας το Παράρτηµα υπογραµµίζει στην ανακοίνωσή του: «Η συµµετοχή του Παραρτήµατος Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύµατος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” αποτέλεσε ουσιαστική συµβολή στη διατήρηση και προβολή της ιστορικής µνήµης. Η παρουσία του Παραρτήµατος σε µια τόσο σηµαντική έκθεση υπογραµµίζει τον ενεργό ρόλο της οµογένειας στη διαφύλαξη της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές του απόδηµου ελληνισµού. Παράλληλα, η συµµετοχή αυτή ανέδειξε τη σηµασία της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ιστορικών φορέων, οι οποίοι µέσα από κοινές δράσεις ενισχύουν τη γνώση και τη σύνδεση µε τις ρίζες και την ιστορική ταυτότητα του ελληνισµού».

Tην έκθεση επισκέφτηκαν εκατοντάδες µαθητές και µαθήτριες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τις συντονίστριες της έκθεσης Γιώτα Σταυρίδου και Σιµέλα Σταµατοπούλου.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Παραρτήµατος Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύµατος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Αντώνης Τσουρδαλάκης ανέφερε: «Το Παράρτηµα εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο “Ο Ελληνισµός της Ανατολίας” για την πρόσκληση να συµµετέχει και η µεγάλη προσωπικότητα του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου στο πλαίσιο µιας τόσο σηµαντικής και υψηλού επιπέδου έκθεσης, η οποία αποτελεί πολύτιµη παρακαταθήκη για την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνέχεια του ελληνισµού. Το τµήµα της έκθεσης του Βενιζέλου θα ταξιδέψει και σε άλλες πολιτείες της Αυστραλίας στη διάρκεια του 2026».