menu
29 C
Chania
Πέμπτη, 11 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εκθεση με θέμα «Σλοβένικα πλοία – 6 πλοία της Splošna plovba» στον χώρο του Νεωρίου MORO

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης με θέμα «ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ – 6 πλοία της Splošna plovba» στον χώρο του Νεωρίου MORO – Μόνιμης Έκθεσης Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού «η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και το Ναυτικό Μουσείο του Piran από τη Σλοβενία στο πλαίσιο της γενικότερης εξωστρέφειας του μουσείου μας και της προσπάθειας προβολής της ναυτικής κληρονομιάς και ιστορίας του τόπου μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με διάφορα μουσεία του εξωτερικού συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην Ένωση Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου.
Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκαν απευθύνοντας χαιρετισμό μεταξύ άλλων η Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής της Σλοβενίας στην Ελλάδα κα. Jasna Goličič Bakovnik εκπροσωπώντας την Πρέσβειρα της Σλοβενίας κα. Tamara Weingerl Požar, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χανίων κ. Ιωάννης Γιαννακάκης. Για το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Πετράκης, Αρχιπλοίαρχος (Μ) ε.α. Π.Ν. και για το Ναυτικό Μουσείο του Piran χαιρετισμούς απεύθυναν η σύμβουλος του μουσείου και επιμελήτρια της έκθεσης κα. Duška Žitko και ο τέως διευθυντής του μουσείου Dr. Franco Juri.
Η έκθεση θα παραμείνει στον χώρο του Νεωρίου MORO – Μόνιμη Έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής του Ναυτικού Μουσείο Κρήτης μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2026.
Η έκθεση ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ – 6 πλοία της Splošna plovba σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός δωδεκαετούς διαϊδρυματικού προγράμματος. Η πρωτοβουλία αυτή, που είναι εμπνευσμένη από την εξαιρετική σειρά γραμματοσήμων των Ταχυδρομείων της Σλοβενίας αφιερωμένων στα σλοβενικά πλοία, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία από το Ναυτικό Μουσείο του Piran.
Με τον τρόπο αυτό, το μουσείο επιβεβαίωσε εκ νέου τον θεσμικό του ρόλο, ο οποίος σχετίζεται με την έρευνα και τη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προβολή της Σλοβενίας ως χώρας με μακρά ναυτική παράδοση. Με την επιλογή έξι πλοίων καίριας σημασίας για τη ναυτιλιακή εταιρεία Splošna plovba, οι υπεύθυνοι του προγράμματος επιδίωξαν να αναδείξουν μία από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας της μεταπολεμικής περιόδου: την πορεία της μοναδικής σλοβενικής ναυτιλιακής εταιρείας με διεθνή εμβέλεια, η οποία κατόρθωσε να εδραιωθεί στον σκληρά ανταγωνιστικό παγκόσμιο ναυτιλιακό χώρο, φέροντας ως έμβλημα την υψηλότερη κορυφή της Σλοβενίας, το όρος Triglav, όπως απεικονίζεται στις καπνοδόχους των πλοίων της.
Από τον μεγάλο στόλο των 86 υπερωκεάνιων πλοίων που διέθετε η εταιρεία, η επιλογή των έξι πλέον αντιπροσωπευτικών πλοίων MARTIN KRPAN, ROG (I), PIRAN (I), MARIBOR (I), LJUBLJANA (III), PORTOROŽ (IV) για τη σειρά των γραμματοσήμων υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη από επιστημονική άποψη»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum