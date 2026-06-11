Έκθεση μαθητικών ζωγραφιών για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Δημαρχείο Πλατανιά

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά για την 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης και έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δήμου προς τη μαθητική κοινότητα, μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής αποτύπωσαν, μέσα από τη ζωγραφική, με τη δική τους ματιά, τη Μάχη της Κρήτης και τα διαχρονικά μηνύματα που αυτή εκπέμπει.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μαθητές και μαθήτριες δημιούργησαν, με την ενθάρρυνση των διευθύνσεων και των εκπαιδευτικών τους, έργα γεμάτα έμπνευση, ευαισθησία και σεβασμό προς την ιστορική μνήμη, προσεγγίζοντας με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της τοπικής και εθνικής ιστορίας . Οι ζωγραφιές των μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία Βουκολιών, Γερανίου, Μάλεμε και Πλατανιά, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου, καθώς και από το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, εκτίθενται στον χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά στο Γεράνι.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, δήλωσε: « Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός με παγκόσμια σημασία, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει και να διδάσκει τις αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της αντίστασης. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μας προκαλεί η συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη δράση, καθώς μέσα από τα έργα τους αποδεικνύεται ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και μεταφέρεται δημιουργικά στις νεότερες γενιές»

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, ανέφερε: «Μέσα από τα χρώματα και τη φαντασία τους, τα παιδιά κατάφεραν να προσεγγίσουν με σεβασμό και ευαισθησία τα γεγονότα της Μάχης της Κρήτης, δίνοντας το δικό τους μήνυμα για την αξία της ειρήνης και της ιστορικής γνώσης. Η δράση αυτή αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης»

Ο Δήμος Πλατανιά ευχαριστεί θερμά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για τη συμμετοχή τους και καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να επισκεφθούν την έκθεση στο Δημαρχείο Πλατανιά στο Γεράνι και να γνωρίσουν από κοντά τις δημιουργίες των παιδιών»