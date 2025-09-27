Έκθεση – καταπέλτης κατά της Ρωσίας από τον ΟΑΣΕ

■ Για βασανισµούς και κακοποιήσεις Ουκρανών αιχµαλώτων

Για πολλούς δεν αποτελεί είδηση µια ακόµη καταδίκη κατά της Ρωσίας, ίσως και αυτό να τους είναι ήδη γνωστό, εννοώ την βαρβαρότητα και τις βιαιοπραγίες. Ίσως για κάποιους άλλους να ακούγονται πρωτόγνωρα όλα αυτά ή υπερβολές.

Αυτοί όµως που πρέπει να ακούσουν και να ενηµερωθούν, είναι όλοι εκείνοι που παρέλασαν µε το ξεκίνηµα της ρωσικής εισβολής, κραυγάζοντας πως είναι «µε τον άνθρωπο και κατά του ιµπεριαλισµού».

Όµως επειδή πρόκειται απλά για τους συνήθεις αγγελιοφόρους ότι για όλα «φταίει η ∆ύση», τα στοιχεία απλά κατατίθενται όχι για να τους συγκινήσουν – εξάλλου το ενδιαφέρον τους είναι αλλού – αλλά για ειπωθεί ξεκάθαρα πως εκτός του Νετανιάχου υπάρχουν πολύ χειρότεροι βάρβαροι δικτάτορες που στοχεύουν και απαγάγουν παιδιά, για τα οποία δεν θα δείτε ποτέ να οργανώνεται καµία συλλογική καµπάνια ειρήνης, ούτε στην θάλασσα ούτε στην στεριά.

Αυτό δείχνει και αποδεικνύει όχι µόνο την χρεωκοπία ιδεών αλλά και την προσπάθεια να εστιάζεται το ενδιαφέρον σε ένα. και µόνο «κακό», σε ένα και µόνο έγκληµα πολέµου. Αλλά πάντα έτσι γινόταν από τότε που απουσιάζει από την ιδεολογική φαρέτρα ο διεθνισµός.

Στο θέµα µας όµως, που αφορά τα βασανιστήρια των Ουκρανών αιχµαλώτων από τον ρωσικό στρατό.

Κάποτε ίσως, ο ιστορικός του µέλλοντος, θα αποκαλύψει όχι µόνο τα αίσχη και την γενοκτονία που διέπραξε και διαπράττει ο ρωσικός στρατός, αλλά θα επισηµάνει παράλληλα και την απουσία αντίστασης στην ασκούµενη βαρβαρότητα. Την µεγάλη και παρατεταµένη σιωπή απέναντι στα ρωσικά εγκλήµατα.

Έκθεση λοιπόν του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) προτείνει ευρύτερες και εκτεταµένες έρευνες κατά της Μόσχας λόγω συστηµατικής κακοµεταχείρισης και δολοφονίας αιχµαλώτων πολέµου

Σύµφωνα µε έκθεση εµπειρογνωµόνων, η Ρωσία κακοµεταχειρίζεται και δολοφονεί συστηµατικά Ουκρανούς αιχµαλώτους πολέµου.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η οποία ανατέθηκε από 41 από τα 57 κράτη µέλη του ΟΑΣΕ, οι βασανιστήρια και οι εκτελέσεις είναι ευρέως διαδεδοµένες πρακτικές του ρωσικού στρατού.

Οι ειδικοί κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτές οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου µπορούν να θεωρηθούν εγκλήµατα πολέµου και, σε ορισµένες περιπτώσεις, εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.

Οι τρεις νοµικοί από τη Γαλλία, την Τσεχία και τη Σουηδία πρότειναν την έναρξη έρευνας από το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο (ICC) στη Χάγη. Μέχρι στιγµής, το ICC ερευνά υποθέσεις υποτιθέµενων απαγωγών παιδιών από την Ουκρανία και επιθέσεων σε πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Βία µε φτυάρια, ηλεκτροσόκ και σκύλους

Οι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες του διεθνούς δικαίου έχουν, σύµφωνα µε τις δικές τους δηλώσεις, συγκεντρώσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά µε ευρέως διαδεδοµένες και συστηµατικές µεθόδους βίας και βασανιστηρίων.

Σύµφωνα µε αυτές, δεν χρησιµοποιούνται µόνο λαβές όπλων, φτυάρια, ηλεκτροσόκ και σκυλιά.

Σχεδόν το 43% των απελευθερωµένων Ουκρανών αιχµαλώτων πολέµου αναφέρουν ότι υπέστησαν σεξουαλική βία, σύµφωνα µε την έκθεση.

Η έκθεση δεν παρέχει ακριβή αριθµό των Ουκρανών στρατιωτών που φέρεται να έχουν σκοτωθεί εκτός των µαχών.

Ωστόσο, η οµάδα των νοµικών αναφέρει ότι το Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ έχει συλλέξει µέχρι τον Μάιο του 2025 αποδείξεις ή αξιόπιστες ενδείξεις για 194 εκτελέσεις στο πεδίο της µάχης. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για δολοφονίες σε στρατόπεδα αιχµαλώτων, σύµφωνα µε την έκθεση.

«Εκτελέστε, εκτελέστε και εκτελέστε»

Σύµφωνα µε την έκθεση, στρατιωτικοί διοικητές και Ρώσοι εκπρόσωποι έχουν καλέσει δηµοσίως να αντιµετωπίζονται οι αιχµάλωτοι χωρίς οίκτο. «∆εν έχουν δικαίωµα στη ζωή. Εκτελέστε, εκτελέστε και εκτελέστε», αναφέρεται, για παράδειγµα, ο πρώην επικεφαλής του Κρεµλίνου και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συµβουλίου Ασφαλείας, Ντµίτρι Μεντβέντεφ.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, τουλάχιστον 13.500 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν πέσει στα χέρια των Ρώσων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις που αναφέρονται στην έκθεση. Από αυτούς, σχεδόν 6.800 έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ 6.300 παραµένουν αιχµάλωτοι.

Η έκθεση βασίζεται σε δηλώσεις πρώην αιχµαλώτων, εκπροσώπων της Ουκρανίας, σε εκθέσεις διεθνών οργανισµών και σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Η Ρωσία, όπως ήταν αναµενόµενο δεν συνεργάστηκε µε την έρευνα.