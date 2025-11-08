menu
Πολιτισμός

Έκθεση για την Έλλη Αλεξίου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Σε µια εµβληµατική γυναικεία µορφή, που αφιέρωσε τη ζωή της στα παιδιά, στην τέχνη και στο όραµα ενός ανθρωπινότερου κόσµου είναι αφιερωµένη η νέα περιοδική έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης µε τίτλο, «Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, µια ιστορία.  Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια», που θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2025, 19:00 µ.µ.
Η έκθεση αποτελεί µια συνεργασία της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και της Περιφέρειας Κρήτης.
Το περιεχόµενο και ο σχεδιασµός της έκθεσης αξιοποιούν το Αρχείο Έλλης Αλεξίου, το οποίο απόκειται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από το 2023, ως δωρεά των κληρονόµων της.
Η έκθεση αναπτύσσεται σπονδυλωτά σε τρία διαφορετικά σηµεία του Μουσείου:
– Στο ισόγειο, όπου παρουσιάζεται η βασική πληροφορία για τη ζωή και το έργο της σε συνδυασµό µε φωτογραφικό υλικό, βιβλία, χειρόγραφα και προσωπικά της αντικείµενα.
– Στον προθάλαµο του δευτέρου ορόφου, όπου εκτίθενται ζωγραφικά έργα και έπιπλα από το σπίτι της στην Αθήνα.
– Στον προθάλαµο της µόνιµης έκθεσης Νίκου Καζαντζάκη (β’ επίπεδο), όπου παρουσιάζονται τεκµήρια για τη ζωή και το έργο της αδελφής της Έλλης, της Γαλάτειας Αλεξίου-Καζαντζάκη καθώς και του δεύτερου συζύγου της Γαλάτειας, του Μάρκου Αυγέρη.
Η Έλλη Αλεξίου γεννήθηκε το 1894 στο Ηράκλειο Κρήτης, κόρη του εκδότη Στυλιανού Αλεξίου και της Ειρήνης Ζαχαριάδη. Απόφοιτος του Ανώτατου Παρθεναγωγείου Ηρακλείου, της Αρσακείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, του Institut Supérieur d’Études françaises και της Γερµανικής Σχολής Αθηνών, ακολούθησε από νεαρή ηλικία παιδαγωγική σταδιοδροµία. Ιδρυτικό µέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και µέλος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από το 1928, συµµετείχε κατά την περίοδο της Κατοχής στην αντίσταση και µετά το τέλος του Εµφυλίου, το 1949, αυτοεξορίστηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ανέπτυξε πλούσια λογοτεχνική, εκπαιδευτική και πολιτική δράση και έγραψε µυθιστορήµατα, διηγήµατα, θεατρικά έργα, παιδικά βιβλία, δοκίµια, βιογραφίες. Πέθανε το 1988.
Στην επίσηµη παρουσίαση της έκθεσης θα παραβρεθεί η δωρήτρια της Συλλογής και του Αρχείου Έλλης Αλεξίου κυρία Μελίνα Σιδηροπούλου, ανιψιά της συγγραφέως.

