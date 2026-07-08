Έκθεση φωτογραφίας «Τρεις δρόμοι» στον Αγιο Νικόλαο

Η έκθεση «Τρεις δρόμοι: Constantine Manos, Nikos Economopoulos, Enri Canaj» που παρουσιάζεται στο MUSEO TZORTZI στον Άγιο Νικόλαο, σε συνδιοργάνωση με το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη, την GREEN PROJECT, την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου, υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα, από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Ο Ελληνοαμερικανός Constantine Manos τη δεκαετία του ΄60 ψηλαφεί τη χώρα σαν σύγχρονος Οδυσσέας, αναζητώντας να επουλώσει το λανθάνον τραύμα της μετανάστευσης. Ο Νίκος Οικονομόπουλος διασχίζει την Ελλάδα και τα Βαλκάνια τις τελευταίες δυο δεκαετίες του 20ού αιώνα εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε εύθραυστες μειονότητες και αναταραγμένες κοινότητες. Ο Ελληνοαλβανός Enri Canaj, αντίστοιχα, επισκέπτεται τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα μια πατρίδα που δεν γνώρισε κανονικά, αλλά έχει αποτυπωθεί βαθιά στις μνήμες των παιδικών χρόνων και η οποία κατοικεί ακόμη τις οικογενειακές αφηγήσεις.