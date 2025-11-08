Έκθεση φωτογραφίας του Μιχ. Πολυχρονάκη

Συνεχίζεται έως 30 Νοεµβρίου 2025, στον χώρο τέχνης «SOUTH space for photography» (Ηρ. Πολυτεχνείου 7, Χανιά), η έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Πολυχρονάκη µε τίτλο «Πυρο[γραφίες]».

Την έκθεση επιµελείται ο Γιώργος Αναστασάκης.

Ωράριο: ∆ευτέρα – Σάββατο: 10:00 – 14:00. Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00.