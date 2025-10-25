menu
22.8 C
Chania
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Έκθεση φωτογραφίας Μ. Πολυχρονάκη «Πυρο[γραφίες]»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Εγκαινιάζεται το Σάββατο 1 Νοεµβρίου στη «SOUTH space for photography» (Ηρ. Πολυτεχνείου 7, Χανιά) στις 18:30. η έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Πολυχρονάκη, µε τίτλο «Πυρο[γραφίες]».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μιχάλης Πολυχρονάκης, στην εισαγωγή του ενηµερωτικού σηµειώµατος για τις «Πυρο[γραφίες]», «ο εξωτερικός κόσµος, στο βαθµό που δεν κάνουµε καταγραφή ή αποτύπωση, είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη, για τη δηµιουργία καλλιτεχνικού φωτογραφικού έργου. Χωρίς την καθοριστική συνεισφορά µιας ψυχικής κατάθεσης, µέσα από το ιδίωµα του βλέµµατος, τη διάκριση του ύφους αλλά και τη θεωρησιακή αντίληψη, που προάγει το αισθητό σε αισθητικό, το αποτέλεσµα παραµένει ανούσιο, επιφανειακό και αδιάφορο. Το πραγµατικό θέµα σε µια φωτογραφική δουλειά, δεν είναι το ίδιο το εικονιζόµενο αντικείµενο, περιβάλλον ή γεγονός αλλά το ψυχικό του αντίκρισµα στο φαντασιακό πεδίο του φωτογράφου και η αναγωγή του σε προσωπική υπόθεση, που όµως δεν είναι ιδιωτική, αφού δεν αφορά µόνο τον ίδιο, καθώς ξεδιπλώνει ευρύτερες αναφορές και προεκτάσεις».
Ο επιµελητής της έκθεσης, Γιώργος Αναστασάκης, αναφέρει: «Ο κόσµος φλέγεται. Πάντα φλεγόταν. Η παρατήρηση και η µαρτυρία του φλεγόµενου κόσµου είναι η ιστορία και είναι και η τέχνη. Η αφήγηση όµως διαφέρει ανάλογα µε την οπτική γωνία του παρατηρητή. Ο Νέρων µπορεί να ξεροκατάπινε από τον οίστρο ψηλά στο προνοµιακό του µπαλκόνι, κάποιος άλλος θα γούρλωνε τα µάτια απ΄τον τρόµο των ναπάλµ στο Βιετνάµ. Στη δεύτερη περίπτωση η φωτογραφία ήταν εκεί για να φέρει το τεκµήριο υπόψιν του κυρίαρχου βλέµµατος του δυτικού κόσµου. Φυσικά αυτό δεν κατέστη αρκετό. Είναι θέµα οπτικής, γι’ αυτό ακόµη περιφερόµαστε στα αποκαΐδια.[…] Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε το χρόνο. Κατ’ αναλογία όµως, το κάθε ανώνυµο ερείπιο που άφησε πίσω της η φωτιά έρχεται να σταθεί αντί της ίδιας της έννοιας της καταστροφής σε ένα πλαίσιο λίγο πιο χειροπιαστό, σαν να παίρνει ο φωτογράφος το φάρµακο του λίγο λίγο αντί να εκτεθεί ολοκληρωτικά στον τρόµο και την παράλυση που αυτός επιφέρει. Σταθερή αναζήτηση του Πολυχρονάκη στο έργο του είναι η κάθαρση και η µετουσίωση, ιδιότητες που διαχρονικά αποδίδονται στη φωτιά».
∆ιάρκεια έκθεσης: 1-30 Νοεµβρίου 2025
Ωράριο: ∆ευτέρα – Σάββατο: 10:00 – 14:00. Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum