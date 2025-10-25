Έκθεση φωτογραφίας Μ. Πολυχρονάκη «Πυρο[γραφίες]»

Εγκαινιάζεται το Σάββατο 1 Νοεµβρίου στη «SOUTH space for photography» (Ηρ. Πολυτεχνείου 7, Χανιά) στις 18:30. η έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Πολυχρονάκη, µε τίτλο «Πυρο[γραφίες]».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μιχάλης Πολυχρονάκης, στην εισαγωγή του ενηµερωτικού σηµειώµατος για τις «Πυρο[γραφίες]», «ο εξωτερικός κόσµος, στο βαθµό που δεν κάνουµε καταγραφή ή αποτύπωση, είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη, για τη δηµιουργία καλλιτεχνικού φωτογραφικού έργου. Χωρίς την καθοριστική συνεισφορά µιας ψυχικής κατάθεσης, µέσα από το ιδίωµα του βλέµµατος, τη διάκριση του ύφους αλλά και τη θεωρησιακή αντίληψη, που προάγει το αισθητό σε αισθητικό, το αποτέλεσµα παραµένει ανούσιο, επιφανειακό και αδιάφορο. Το πραγµατικό θέµα σε µια φωτογραφική δουλειά, δεν είναι το ίδιο το εικονιζόµενο αντικείµενο, περιβάλλον ή γεγονός αλλά το ψυχικό του αντίκρισµα στο φαντασιακό πεδίο του φωτογράφου και η αναγωγή του σε προσωπική υπόθεση, που όµως δεν είναι ιδιωτική, αφού δεν αφορά µόνο τον ίδιο, καθώς ξεδιπλώνει ευρύτερες αναφορές και προεκτάσεις».

Ο επιµελητής της έκθεσης, Γιώργος Αναστασάκης, αναφέρει: «Ο κόσµος φλέγεται. Πάντα φλεγόταν. Η παρατήρηση και η µαρτυρία του φλεγόµενου κόσµου είναι η ιστορία και είναι και η τέχνη. Η αφήγηση όµως διαφέρει ανάλογα µε την οπτική γωνία του παρατηρητή. Ο Νέρων µπορεί να ξεροκατάπινε από τον οίστρο ψηλά στο προνοµιακό του µπαλκόνι, κάποιος άλλος θα γούρλωνε τα µάτια απ΄τον τρόµο των ναπάλµ στο Βιετνάµ. Στη δεύτερη περίπτωση η φωτογραφία ήταν εκεί για να φέρει το τεκµήριο υπόψιν του κυρίαρχου βλέµµατος του δυτικού κόσµου. Φυσικά αυτό δεν κατέστη αρκετό. Είναι θέµα οπτικής, γι’ αυτό ακόµη περιφερόµαστε στα αποκαΐδια.[…] Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε το χρόνο. Κατ’ αναλογία όµως, το κάθε ανώνυµο ερείπιο που άφησε πίσω της η φωτιά έρχεται να σταθεί αντί της ίδιας της έννοιας της καταστροφής σε ένα πλαίσιο λίγο πιο χειροπιαστό, σαν να παίρνει ο φωτογράφος το φάρµακο του λίγο λίγο αντί να εκτεθεί ολοκληρωτικά στον τρόµο και την παράλυση που αυτός επιφέρει. Σταθερή αναζήτηση του Πολυχρονάκη στο έργο του είναι η κάθαρση και η µετουσίωση, ιδιότητες που διαχρονικά αποδίδονται στη φωτιά».

∆ιάρκεια έκθεσης: 1-30 Νοεµβρίου 2025

Ωράριο: ∆ευτέρα – Σάββατο: 10:00 – 14:00. Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00.