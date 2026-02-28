Έκθεση Aρχιτεκτονικής για τα Nεώρια

Από την κορυφαία έκθεση Αρχιτεκτονικής διεθνώς, την 19η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, στα Χανιά επιστρέφουν τα Ενετικά Νεώρια του ∆ήµου Χανίων, µε την επανέκθεση των µελετών για το σύµβολο της ναυτικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς των Χανίων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην Πύλη της Άµµου (Sabbionara), παρουσία της ερευνητικής οµάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης µε επικεφαλής τον Νίκο Σκουτέλη και του εθνικού επιτρόπου της Ελλάδας στην 19η ∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, αναπληρωτή καθηγητή ΕΜΠ Ευθύµιο Μπακογιάννη, γενικού γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Η επανέκθεση πραγµατοποιείται σε συνέχεια της ελληνικής συµµετοχής στη 19η ∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, µε τίτλο Intelligens Historica, αναδεικνύοντας τη σηµασία της ιστορικής µνήµης, της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και του βιώσιµου σχεδιασµού για το µέλλον των πόλεων.

Την πρόσκληση απευθύνουν ο εθνικός επίτροπος, Ευθύµιος Μπακογιάννης, γενικός γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), ο δήµαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σηµανδηράκης, καθώς και η οµάδα των επιµελητών της έκθεσης: Νίκος Σκουτέλης, Elisabetta Molteni, Κλήµης Ασλανίδης, Αντώνης Καραµήτρου και Άννα Τσιτωνάκη.

Η έκθεση παρουσιάζει τις µελέτες για την αποκατάσταση και επανάχρηση των Νεωρίων Χανίων, συµβάλλοντας στην ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της πόλης.

Πρόκειται για τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η ∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, µε θέµα: Intelligens.Natural. Artificial. Collective µε επιµελητή τον Carlo Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεµβρίου 2025. Στη συνέχεια η έκθεση παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη τον Οκτώβριο του 2025 και στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο από τις 12 ∆εκεµβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυµίζεται ότι, µε απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, το έργο «Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Απόδοση Χρήσεων στο Συγκρότηµα των επτά (7) Ενετικών Νεωρίων στην Παλιά Πόλη Χανίων» εντάχθηκε στο Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή 2021–2027», µε συνολικό προϋπολογισµό 20.711.095 ευρώ για την πλήρη αποκατάσταση των 7 Νεωρίων, µε στόχο τη µετατροπή τους σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προσβάσιµο σε όλους.