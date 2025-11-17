menu
21.2 C
Chania
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Εκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος» στο Μοναστήρι του Καρόλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Ίδρυμα Κάρολος Καμπελόπουλος, Μουσείο “Μοναστήρι του Καρόλου”, σε συνεργασία με το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, παρουσιάζουν την έκθεση “Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος: Μια γνωριμία στο Παρίσι”. Τα κλειστά εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 12μμ, ενώ για το κοινό η έκθεση θα ανοίξει την ίδια μέρα, στις 6μμ.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Στέλλα Κουτσουπάκη, Διευθύντρια του Μουσείου “Μοναστήρι του Καρόλου” και η διοργάνωση αποτελεί μια συνεργασία με τον Ελληνο-Γαλλικό Σύλλογο Χανίων, έχοντας την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και του Δήμου Χανίων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τιμήσει με την παρουσία της η Laurence Auer, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μυρτώ Κοντομιτάκη, Μουσειολόγος, Ιστορικός Τέχνης.
Η συλλογή του Μουσείου “Μοναστήρι του Καρόλου”, μεταξύ άλλων αριστουργημάτων εμπεριέχει και έργα του Έλληνα εικαστικού δημιουργού Αλέκου Φασιανού, ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας συλλογής, που έχτισε αργά και σταθερά ο εικαστικός και κομμωτής διασημοτήτων, Κάρολος Καμπελόπουλος.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum