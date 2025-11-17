Εκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος» στο Μοναστήρι του Καρόλου

Το Ίδρυμα Κάρολος Καμπελόπουλος, Μουσείο “Μοναστήρι του Καρόλου”, σε συνεργασία με το Μουσείο Αλέκος Φασιανός, παρουσιάζουν την έκθεση “Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος: Μια γνωριμία στο Παρίσι”. Τα κλειστά εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 12μμ, ενώ για το κοινό η έκθεση θα ανοίξει την ίδια μέρα, στις 6μμ.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Στέλλα Κουτσουπάκη, Διευθύντρια του Μουσείου “Μοναστήρι του Καρόλου” και η διοργάνωση αποτελεί μια συνεργασία με τον Ελληνο-Γαλλικό Σύλλογο Χανίων, έχοντας την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και του Δήμου Χανίων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τιμήσει με την παρουσία της η Laurence Auer, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μυρτώ Κοντομιτάκη, Μουσειολόγος, Ιστορικός Τέχνης.

Η συλλογή του Μουσείου “Μοναστήρι του Καρόλου”, μεταξύ άλλων αριστουργημάτων εμπεριέχει και έργα του Έλληνα εικαστικού δημιουργού Αλέκου Φασιανού, ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας συλλογής, που έχτισε αργά και σταθερά ο εικαστικός και κομμωτής διασημοτήτων, Κάρολος Καμπελόπουλος.