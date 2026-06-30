Εκθεση «3ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣplus» στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ελαιουργείον

Ο Δήμος Πλατανιά και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον οργανώνουν στο Δρομόνερο, την ανανεωμένη έκθεση σύγχρονης τέχνης «3ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣplus» με επιλεγμένα έργα από τις Μόνιμες Συλλογές του Μουσείου.

Την έκθεση επιμελούνται ο Ιστορικός Τέχνης και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος και ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα γλυπτικής, κατασκευών, εγκαταστάσεων, κεραμικής, κολάζ, μικτών μέσων και μικτής τεχνικής που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, μετά το έτος-ορόσημο 2000, από έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες με γνώμονα την ανάπτυξή κάθε έργου σε τρεις διαστάσεις (μήκος – βάθος – ύψος).

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη για το κοινό κάθε μέρα έπειτα από προσυνεννόηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioannis2000@gmail.com και ανοιχτή κάθε Κυριακή 11:00 – 19:00, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2026.