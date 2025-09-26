Έκτες στον κόσμο οι Φίτσιου και Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ

Το ελληνικό δίδυμο των Ζωής Φίτσιου και Ευαγγελίας Αναστασιάδου ολοκλήρωσε την πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη, κατακτώντας την έκτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ.

Οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, προερχόμενες από τα ελαφρά βάρη, γνώριζαν εξαρχής τη δυσκολία του εγχειρήματος, ωστόσο κατάφεραν με εντυπωσιακή εμφάνιση να βρεθούν στον τελικό και, αγωνιζόμενες από την 6η διαδρομή το πρωί της Παρασκευής, τερμάτισαν στην 6η θέση του κόσμου.

Τον τίτλο κατέκτησαν οι Ολλανδές Ντε Γιονκ και Μπούστρα, δεύτερες τερμάτισαν οι Κινέζες Τσεν και Ζανγκ, ενώ το ρωσικό πλήρωμα των Κλιίμοβιτς και Φουρμάν (χωρίς σημαία) ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.