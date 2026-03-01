Εκτέλεση βολών στο Πεδίο Βολής Μάλεμε

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την εκτέλεση βολών στο πεδίο βολής Α/Δ Μάλεμε ως κάτωθι

02.03 και 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026, κατά τις πρωίνες ώρες, από 07:30 έως 14:30 (τοπική ώρα) και κατά της βραδινές ώρες από 19:30 έως 00:00 (τοπική ώρα).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρακαλούνται οι πλοίαρχοι – Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή

Οι αεραθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα»