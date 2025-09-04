Έκταση Σταυρού: Τι σχέση έχει η δολιοφθορά στο αυτοκίνητο Αρχιμανδρίτη;

Νέα διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση της έκτασης στον Σταυρό Ακρωτηρίου, που απασχόλησε επί χρόνια την κοινή γνώμη των Χανίων και συνεχίζει μέχρι σήμερα, έρχεται να προσθέσει η αποκάλυψη εγγράφων που αφορούν περιστατικά δολιοφθοράς σε όχημα ανώτερου κληρικού.

Συγκεκριμένα, στις 24 Φεβρουαρίου 2014, το αυτοκίνητο μάρκας Jeep Cherokee του Πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Λιονάκη, παρουσίασε βλάβη εν κινήσει στο κέντρο της πόλης, όταν κόπηκε ο γόμος του δεξιού μπροστινού τροχού. Ο οδηγός, δήλωσε πως δεν είχε κινηθεί σε κακοτράχαλο δρόμο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 22 Μαρτίου 2014, σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό: ενώ το όχημα κινούνταν, ακούστηκε θόρυβος από τον πίσω αριστερό τροχό. Όταν ακινητοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι και τα πέντε μπουλόνια του τροχού ήταν πλήρως ξεβιδωμένα. Το συνεργείο που εξέτασε το αυτοκίνητο, σε βεβαίωση μηχανικού (24/3/2014), έκανε λόγο για «βεβαιωμένη δολιοφθορά».

Μετά το δεύτερο περιστατικό, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, με έγγραφο της 27/3/2014 προς τον Πρωτοσύγκελο, τον κάλεσε να προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά «κατά παντός υπευθύνου», υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ότι συμμερίζεται το γεγονός «ως να έχει γίνει εις εμέ προσωπικώς» και ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκάλυψη των δραστών.

Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται χρονικά σε μια περίοδο όπου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες αλλά και η αντιπαράθεση για τη διαχείριση της επίμαχης έκτασης στον Σταυρό.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα ακίνητα των οικιστών του Σταυρού για τα οποία προχώρησε σε συμβιβασμούς η Τοπική Εκκλησία με νόμιμα συμβόλαια και αγοραπωλησίες. Άλλωστε ο δικηγόρος που χειρίστηκε τις υποθέσεις αυτές με τα οικόπεδα των οικιστών, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή υπόθεση, δεν εμπλέκεται και δεν αναφέρεται σε καμία απολύτως διαδικασία για τη μεγάλη έκταση και δεν εμπλέκεται στις τρέχουσες δικογραφίες.