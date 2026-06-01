Έκτακτο επίδομα παιδιού: Αυτοί θα το πάρουν – Ποιοι το χάνουν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έκτακτο επίδομα που ξεκινά από 150 ευρώ και αγγίζει ακόμη και τα 900 ευρώ θα λάβουν στο τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατ. νοικοκυριά: Πρόκειται για την ενίσχυση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός και αφορά στις οικογένειες με παιδιά.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, δεν θα είναι όμως όλοι όσοι έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα τεκνά δικαιούχοι τους επιδόματος, καθώς υπάρχουν εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των «τυχερών».

Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη του μήνα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ένας άγαμος με δύο παιδιά -για παράδειγμα- θα πάρει μεν το ίδιο ποσό με τον έγγαμο που έχει ίδιο αριθμό τέκνων, όμως θα πρέπει να παρουσιάζει χαμηλότερο εισόδημα.

Ποιες οικογένειες θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση
Σε κάθε περίπτωση, το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα βάσει των εκκαθαριστικών της εφορίας και τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το μόνο που απαιτείται είναι οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει σωστά τον IBAN τους στο Taxisnet, ώστε τα χρήματα να πιστωθούν στον σωστό τραπεζικό λογαριασμό.

Η καταβολή του ποσού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 24 Ιουνίου.

Όσον αφορά στα εισοδηματικά όρια:

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.
Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.
Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.
Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.
Πόσα χρήματα θα πάρει κάθε οικογένεια
Επίσης:

Άγαμοι με τρία παιδιά πληρώνονται 450 ευρώ, αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 49.000 ευρώ.
Για τους έγγαμους με τρία παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ με το ποσό της ενίσχυσης επίσης στα 450 ευρώ.
Από εκεί και πέρα για όσους έχουν περισσότερα από 4 παιδιά ισχύουν τα ακόλουθα για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί:

Άγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 54.000 ευρώ) θα λάβει 600 ευρώ
Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα 55.000 ευρώ) θα λάβει επίσης 600 ευρώ
Άγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 59.000 ευρώ) θα λάβει 750 ευρώ
Έγγαμος με πέντε παιδιά (και εισόδημα 60.000 ευρώ) θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 750 ευρώ.
Άγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 64.000 ευρώ) θα λάβει 900 ευρώ.
Έγγαμος με έξι παιδιά (και εισόδημα 65.000 ευρώ) θα πάρει 900 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι για μονογονεϊκές οικογένειες, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από τα 39.000 ευρώ και υπάρχει προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Προσοχή! Υπάρχει πλαφόν στα 900 ευρώ για κάθε οικογένεια. Είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει μια οικογένεια ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τέκνων.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

