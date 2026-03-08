menu
Πολιτική

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα έχει τη Δευτέρα (09/03), στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης στην Κύπρο από ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα, με την αυριανή επίσκεψή του, ο Γάλλος πρόεδρος θα εκδηλώσει την υποστήριξή του στη Μεγαλόνησο ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στόχος επίθεσης με drone την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαΐκής Ενωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους», σημειώνουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ, αναφερόμενοι στην αυριανή επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στο νησί.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

 

ΦΩΤ.: (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
