Εκτακτη Γενική συνέλευση του ΣΕΠΕ Χανίων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ Χανίων θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 24/9/2025 στις 18:00 στο 16ο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η σχολική χρονιά ξεκινάει με πάνω από 16.000 κενά πανελλαδικά, όπου περισσότερα από 390 είναι στον νομό μας ιδιαίτερα στην παράλληλη στήριξη, σχολικά κτήρια χωρίς συντήρηση, Νηπιαγωγεία σε προκάτ, με μισθούς εξαθλίωσης, καταργημένο 13ο-14ο μισθό, με νέο νόμο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που ανοιχτά πλέον θέτει υπό αμφισβήτηση τη μόνιμη δουλειά στο Δημόσιο.

Κι επιπλέον αυτή τη στιγμή προωθείται νόμος για 13 και πλέον ώρες δουλειάς με πλήρη ευελιξία για την εργοδοσία, που θα τσακίσει κυριολεκτικά τη ζωή των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, θα επιχειρηθεί προέκτασή του στο δημόσιο και θα βλέπουμε τους μαθητές μας να στερούνται τους γονείς τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ακρίβεια, η ανέχεια, ο κίνδυνος μεγαλύτερης και γενικευμένης εμπλοκής στους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας, δηλητηριάζουν τη ζωή μας.

Σε αυτές τις συνθήκες δε σκύβουμε το κεφάλι, συσπειρωνόμαστε στον Σύλλογό μας, συζητάμε, οργανώνουμε και συντονίζουμε τη δράση μας. Η παρουσία ΟΛΩΝ μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είναι απαραίτητη και καθοριστική.

1 Οκτωβρίου απεργούμε! Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας!

Συσπειρωμένοι στον Σύλλογό μας, ακολουθώντας και περιφρουρώντας τις συλλογικές μας αποφάσεις, οργανωνόμαστε, ετοιμάζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τη διεκδίκηση για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη, ώστε να γίνει σύγχρονη και ποιοτική η καθημερινότητα στα σχολεία και τις ζωές μας με βάση τις ανάγκες μας και τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας»