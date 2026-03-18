Έκτακτη διήμερη συνεδρίαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ (IMO), που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ξεκινά σήμερα στο Λονδίνο έκτακτη διήμερη συνεδρίαση αφιερωμένη στην κατάσταση στο Στενό του Χορμούζ, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται 20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι σε 3.200 πλοία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η συνεδρίαση αυτή μπορεί να οδηγήσει αύριο, Πέμπτη, στην ψήφιση επί αποφάσεων για την ασφάλεια των ναυτικών, τον ανεφοδιασμό τους ή την ανάγκη εκκένωσης μπλοκαρισμένων πλοίων.

Οι αποφάσεις αυτές για τις οποίες θα ψηφίσει το Συμβούλιο του ΙΜΟ – το εκτελεστικό όργανό του που αποτελείται από 40 κράτη μέλη-δεν είναι δεσμευτικές.

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή στο σύνολο των χωρών μελών καθώς και σε οργανισμούς του ναυτιλιακού κλάδου και ΜΚΟ.

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του, το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει το Στενό του Χορμούζ, κρίσιμης σημασίας για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από την περιοχή του Κόλπου. Ο αποκλεισμός αυτός έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσαν χθες, Τρίτη, στον ΙΜΟ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «περισσότερα από 18 πλοία με σημαίες διάφορων κρατών έχουν πληγεί από βλήματα, πυραύλους, υποβρύχια drones και θαλάσσιες νάρκες» στην περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «οκτώ άνθρωποι και τέσσερις» να αγνοούνται.

Πολλές χώρες του Κόλπου, όπως και η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες χώρες μέλη του ΙΜΟ, καλούν σε προσχέδιο απόφασης τα μέλη του Συμβουλίου να «καταδικάσουν σθεναρά τις απαράδεκτες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Εξάλλου η Ιαπωνία, ο Παναμάς, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλούν το Συμβούλιο του ΙΜΟ να συμβάλει στη δημιουργία «ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου» που θα επιτρέπει «την απομάκρυνση με ασφάλεια εμπορικών πλοίων» καθώς και την προστασία των ναυτικών και της εμπορικής ναυτιλίας.

Το Ιράν, που είναι μέλος του ΙΜΟ αλλά όχι του Συμβουλίου, επιρρίπτει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή «στις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος», σύμφωνα με έγγραφο που παραδόθηκε στον οργανισμό.

Από την πλευρά τους οι ενώσεις του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών καλούν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ψήφισμα που θα «εγγυάται» ότι οι ναυτικοί «μπορούν να παραμένουν σε επαφή με τις οικογένειές τους», που «διευκολύνει τις αλλαγές πληρώματος» και να «διασφαλίζει ότι τα διαθέσιμα εφόδια καλύπτουν τις ανάγκες των ναυτικών».

 

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

