Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Χερσόνησο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε το βράδυ στον οικισμό της Χερσονήσου, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω της διεξαγωγής εκδήλωσης και της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού.

Ειδικότερα, από τις 9 το βράδυ της 2ας Ιουλίου έως τις 6 το πρωί της 3ης Ιουλίου, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς Νικολάου Φιλιππάκη και Διονύσου, καθώς και στην πλατεία Μαρκαβούσας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών από το τοπικό επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η Αστυνομία καλεί οδηγούς και πεζούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας και της εκδήλωσης.