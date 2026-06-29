Έκρηξη σε κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών 338, στη συμβολή με την οδό Νιρβάνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:50, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του καταστήματος, θραύση υαλοπινάκων και ζημιές σε τουλάχιστον δύο σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πραγματοποιούν έρευνες στελέχη της Ασφάλειας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και ειδικότερα το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της έκρηξης.