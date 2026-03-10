menu
Έκρηξη σε γυμνάσιο του Ηρακλείου – Μαθητές έφτιαξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν μαθητές κατασκεύασαν ισχυρό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολείου τους, το βράδυ της Δευτέρας, αγνοώντας τους κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή από την ισχυρή έκρηξη.

Όπως ανέφεραν άτομα από το σχολικό περιβάλλον που ενημέρωσαν για το περιστατικό το patris.gr, όλα ξεκίνησαν από έναν δυνατό κρότο που ακούστηκε σε περιοχή του Ηράκλειο, κοντά σε σχολική μονάδα της πόλης.

Το επόμενο πρωί το εκπαιδευτικό προσωπικό, παραμένει άγνωστο εάν είχε προηγουμένως ενημερωθεί από κατοίκους της περιοχής, εντόπισε ύποπτα υπολείμματα στον χώρο του σχολείου. Τα ευρήματα προκάλεσαν έντονη ανησυχία και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ μαζί με πυροτεχνουργό, οι οποίοι διαπίστωσαν κάτι πραγματικά αδιανόητο.

Η έκρηξη είχε ήδη σημειωθεί. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ωστόσο εκπαιδευτικοί και όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα δήλωναν σοκαρισμένοι, κάνοντας τον σταυρό τους και λέγοντας πως οι ίδιοι οι κατασκευαστές του μηχανισμού θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους. «Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.

Μαθητές γυμνασίου οι δράστες

Η αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τρία νεαρά άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό πριν τον ενεργοποιήσουν.

Η εξέλιξη της έρευνας προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς αποκαλύφθηκε ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να κατασκευάστηκε ο μηχανισμός, με χρήση εύφλεκτων υλικών και μικρών φιαλών υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και σε τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους δράστες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μαθητή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο και τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα να είναι επίσης μαθητές.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό. «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με πληροφορίες.

