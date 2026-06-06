Εκπρόσωποι από Ισραήλ και Ιράν στη διάσκεψη κινημάτων ειρήνης στα Χανιά

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«Οι λαοί θα πρέπει να ορίζουν το παρόν και το μέλλον τους, όχι οι ιμπεριαλιστές». Αυτό μεταξύ άλλων τονίσθηκε στις εργασίες της ∆ιάσκεψης των Κινηµάτων Ειρήνης που διοργανώνει σήµερα Σάββατο και αύριο Κυριακή στα Χανιά η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ).

Εκπρόσωποι κινημάτων Ειρήνης από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Τυνησία, το Ισραήλ, το Ιράν, τη Συρία, τη Παλαιστίνη άνοιξαν διάλογο για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Στην τοποθέτηση του ο γ.γ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης κ. Θανάσης Παφίλης τόνισε μεταξύ άλλων πως «σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα με τους πολέμους των ιμπεριαλιστών για τον έλεγχο πηγών ενέργειας και πλούτου, αγορών και σφαιρών επιρροής, σε έναν κόσμο που τα κέρδη των πολυεθνικών και του μεγάλου κεφαλαίου καθορίζουν τις τύχες των λαών, το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα, οι λαοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν μόνο μια επιλογή. Μέσα από το οργανωμένο κίνημα ειρήνης, το εργατικό και λαϊκό κίνημα σε κάθε χώρα, να συντονίσουν τα βήματα και τους αγώνες τους απέναντι στους εχθρούς των ονείρων και των δικαιωμάτων τους. Για έναν κόσμο της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους και εκμετάλλευση!»

Ο ίδιος παρατήρησε πως η Μ. Ανατολή παραμένει το μόνιμο επίκεντρο των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων και εξήγησε ότι «όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είναι προφανές ότι κάποιος πρέπει να αναφερθεί στο βασικό ζήτημα – δηλαδή την Παλαιστίνη, η οποία επισκιάζει και επηρεάζει όλες τις εξελίξεις στην περιοχή. Χωρίς δικαιοσύνη και επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα για το οποίο έχουν εκδοθεί τόσα πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Παρόλο που ο ΟΗΕ αποφάσισε το 1947 τη δημιουργία δύο κρατών, η Παλαιστίνη δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος. Αντίθετα, για σχεδόν 80 χρόνια οι Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί, διωχθεί, δολοφονηθεί και φυλακιστεί, ενώ η γη και τα χωριά τους παραμένουν υπό συνεχή και επεκτεινόμενη κατοχή από το κράτος του Ισραήλ. Στην πιο πρόσφατη φάση της γενοκτονίας από το 2023 έως το 2025, περισσότεροι από 75.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 18.000 παιδιών. Η Λωρίδα της Γάζας έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτή η κατάσταση, φυσικά, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, μαζί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών »

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Κύπρο, που όπως τόνισε « συνεχίζει εδώ και 52 χρόνια κατά 37% υπό τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα της, παραβιάζοντας όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ως γνωστόν στην διάρκεια της ιμπεριαλιστικής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν χτυπήθηκε η Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι, πράξη αναμενόμενη αφού οι “κυρίαρχες βάσεις” των Βρετανών εδώ και χρόνια χρησιμοποιούνται τόσο από Βρετανούς όσο και Αμερικάνους και άλλους ΝΑΤΟϊκούς για τα ιμπεριαλιστικά δολοφονικά σχέδια στην περιοχή. Ο συναγερμός που σήμανε οδήγησε το ΝΑΤΟ και την ελληνική κυβέρνηση να στείλει φρεγάτες και μαχητικά για να προστατέψει τους ιμπεριαλιστές, καμουφλάροντας την επιχείρηση σαν “πατριωτική” συνδρομή στον Κυπριακό λαό. »

Η ΚΥΠΡΟΣ

Η Μαρία Χρυσάνθου από το “Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης” επεσήμανε πως

«εξήντα δύο χρόνια μετά από το θεσμικό διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων και πενήντα δύο χρόνια μετά το φασιστικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή το Κυπριακό πρόβλημα παραμένει δυστυχώς άλυτο και ο κυπριακός λαός υποφέρει από τις συνέπειες του διαχωρισμού της πατρίδας μας.»

Πρόσθεσε πως η μοναδική οδός για επίλυση προβλημάτων είναι «η επιστροφή στον ειρηνικό διάλογο και στη διπλωματία, αλλά με σεβασμό και ίση μεταχείριση όλων των λαών και με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες. Ο νόμος του ισχυρού δεν μπορεί να υπερισχύει της διεθνούς δικαιοσύνης. Και το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, στις περιπτώσεις ορισμένων χωρών και όχι άλλων. Η ευαισθησία που η Ευρώπη δείχνει στην περίπτωση της Ουκρανίας δεν είναι δυνατόν να μην επιδεικνύεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης. Δηλώσεις του τύπου “Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα”, όπως πρόσφατα εκείνη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ή “η Κύπρος δεν πρέπει να πολιτεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά με την ταύτισή της με τους ισχυρούς της γης”, του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη κανονικοποιούν το νόμο της ζούγκλας ».

Η ίδια επανέλαβε τις θέσεις του “Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης” ενάντια στην παρουσία των Βρετανικών βάσεων στο έδαφος της Κύπρου και επεσήμανε πως αγωνίζεται « μαζί με τις προοδευτικές και φιλειρηνικές δυνάμεις των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για τον τερματισμό της διχοτόμησης της πατρίδας μας και του λαού μας, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης λύσης του Κυπριακού με βάση τη δικοινοτική, διζωνική Ομοσπονδία, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του κ. Jamshid Ahmadi από την “Επιτροπή Ειρήνης, Αλληλεγγύης και Δημοκρατίας του Ιράν”. Ανέφερε πως η αντίσταση του Ιρανικού λαού στη διπλή επίθεση ΗΠΑ και Ιράν εδράζεται στη δημοκρατική επανάσταση και όχι στην ισλαμική μετεξέλιξη της, υπογράμμισε πως η μοναδική κυβέρνηση που ήταν δημοκρατική στις αρχές της δεκαετίας του ΄50 ανατράπηκε από τις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία προκειμένου να ελέγξουν το πετρέλαιο της χώρας και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τους βομβαρδισμούς στη χώρα που έχουν πλήξει κυρίως την εργατική τάξη και το ότι επιθυμούν να ορίσουν ένα δικό τους δικτάτορα στη χώρα.