Εκπαιδευτικό σεμινάριο από την 7η ΥΠΕ

Στο πλαίσιο συνεχούς επιμόρφωσης, της προαγωγής της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, και της διασφάλισης της συμμόρφωσης των υγειονομικών μονάδων με τις απαιτήσεις που επιβάλει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Αποβλήτων στις Μονάδες Π.Φ.Υ. – Υποχρέωση θεωρημένου ΕΚΔΑΥΜ».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,

στο αμφιθέατρο του Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο»,

την Τρίτη 3 Μαρτίου από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.,

με ομιλητή τον Δρ. Παπαδάκη Αντώνιο, MPH, MSc, PhD,

Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης,

Προέδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Η εκπαιδευτική δράση αποσκοπεί στο να υποστηρίξει την προσπάθεια για ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων εντός της υγειονομικής μονάδας, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση παραγωγής τους, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί άξονες της θεματολογίας περιλαμβάνουν:

• Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ/ΕΑΥΜ): πεδίο εφαρμογής και βασικές υποχρεώσεις Μονάδων ΠΦΥ (ΚΥ/ΤΟΜΥ).

• ΚΥΑ 146163/2012 («Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων») -βασικές προβλέψεις και απαιτήσεις εφαρμογής.​

• ΕΚΔΑΥΜ – υποχρέωση ύπαρξης και θεώρησης: «ΚΥΑ 146163/2012 (άρθ. 2 παρ. 1): Υποχρέωση κατάρτισης και θεώρησης ΕΚΔΑΥΜ (όπου απαιτείται) από την αρμόδια ΥΠΕ».​

• Πότε απαιτείται ΕΚΔΑΥΜ / επικαιροποίηση – αναθεώρηση και σύνδεση με περιβαλλοντική αδειοδότηση/κατάταξη εγκαταστάσεων (σε επίπεδο κατανόησης για ΠΦΥ).​

• Περιεχόμενο ΕΚΔΑΥΜ (ως οδηγός εφαρμογής): ρόλοι/αρμοδιότητες, ροές αποβλήτων, διαδικασίες, έντυπα/αρχεία που πρέπει να τηρούνται.​

• Εφαρμογή στην πράξη σε ΚΥ & ΤΟΜΥ: διαλογή στην πηγή, συσκευασία-σήμανση, συλλογή και εσωτερική μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση (ασφάλεια, υγιεινή, ιχνηλασιμότητα), παράδοση σε αδειοδοτημένο φορέα (σύμβαση, παραστατικά, τηρούμενα στοιχεία).​

• Τεκμηρίωση συμμόρφωσης και έλεγχοι: τι ελέγχεται σε τακτικούς, έκτακτους ελέγχους και στον έλεγχο καλής λειτουργίας, “φάκελος ελέγχου” Μονάδας (κανονισμός, διαδικασίες, συμβάσεις, παραστατικά, αρχεία εκπαίδευσης/επιθεωρήσεων).

• Συχνά προβλήματα – διορθωτικές ενέργειες – ερωτήσεις – απαντήσεις με παραδείγματα από ΚΥ & ΤΟΜΥ.

Το σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη των Επιτροπών διαχείρισης αποβλήτων και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, λόγω της άμεσης σύνδεσης του αντικειμένου με τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των Μονάδων και την ευθύνη τους για την τήρηση του ΕΚΔΑΥΜ.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης»