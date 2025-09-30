Εκπαιδευτικές ημερίδες για την καλλιέργεια αβοκάντο

Πρόσκληση συμμετοχής καλλιεργητών και γεωτεχνικών σε σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων απευθύνει η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ ως Φορέας Υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Δράσεις Έρευνας, στήριξης και προώθησης της καλλιέργειας του AVOCADO στην Κρήτη» στα πλαίσια του Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης, Άξονα Προτεραιότητας 5.11 «Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κλπ.)».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το έργο είναι προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και έχει ως εμπλεκόμενους φορείς την Περιφέρεια Κρήτης, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ με Προϊσταμένη Αρχή την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων.

Οι εκπαιδευτικές ημερίδες – ανοιχτές συζητήσεις που διοργανώνονται θα πραγματοποιηθούν

• 1η ημερίδα – Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, 6-9μμ, Επιμελητήριο Χανίων

(απευθύνεται σε παραγωγούς)

1. Κλιματικές απαιτήσεις και εγκατάσταση οπωρώνα (Δρ. Τζατζάνη Θ.-Τ., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

2. Διαχείριση καλλιέργειας αβοκάντο (Δρ. Τζατζάνη Θ.-Τ., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

3. Θρεπτικές ανάγκες του αβοκάντο (Δρ. Ψαρράς Γ., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

4. Πρακτικές ορθολογικής άρδευσης σε καλλιέργεια αβοκάντο (Δρ. Κουργιαλάς Ν., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Διαδικτυακή παρακολούθηση στο συνδεσμο

• 2η ημερίδα – Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, 6-9μμ, Τσιράκειο Πολιτιστικό Κέντρο, Σκινές

(απευθύνεται σε παραγωγούς)

1. Ποικιλίες, υποκείμενα και πολλαπλασιασμός (Δρ. Τζατζάνη Θ.-Τ., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

2. Από την καρπόδεση μέχρι τη συγκομιδή (Δρ. Τζατζάνη Θ.-Τ.,, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

3. Οι δυνατότητες του συνεταιρισμού για την προώθηση του αβοκάντο (Συνεταιρισμός Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Βατόλακκου)

4. Εμπορία και δυνατότητες (Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων)

Διαδικτυακή παρακολούθηση στο συνδεσμο

• 3η ημερίδα – Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, 6-9μμ, Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου

(απευθύνεται σε γεωτεχνικούς)

1. Η συμβολή του ΓΕΩΤΕΕ στην αγροτική ανάπτυξη (Δασκαλάκη Α., ΓΕΩΤΕΕ)

2. Ο ρόλος των γεωτεχνικών και των επίσημων φορέων στην καλλιέργεια του αβοκάντο (Παπαδαντωνάκης Ν., ΔΑΟΚ)

3. Ασθένειες του αβοκάντο [Δρ. Καβρουλάκης Ν. (μύκητες), Δρ. Μαθιουδάκης Μ. (ιοί), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ]

4. Εχθροί του αβοκάντο (Δρ. Βαρίκου Κ., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Διαδικτυακή παρακολούθηση στο συνδεσμο

• 4η ημερίδα – Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 , 6-9μμ, Εμπορικό Επιμελητήριο Χανίων

(απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο)

Ανοιχτή Συζήτηση με θέματα:

1. Διεθνείς προκλήσεις στην καλλιέργεια αβοκάντο

2. Σύγχρονες πρακτικές μετασυλλεκτικής συντήρησης αβοκάντο

3. Απολογισμός χημικών χαρακτηριστικών κρητικών αβοκάντο

Συμμετέχουν:

Εκπρόσωποι Περιφέρειας Κρήτης

Εκπρόσωπος Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου

Καθ. Έλια Ψυλλάκη , Εργαστήριο Υδατικής Χημείας, Πολυτεχνείο Κρήτης

Δρ. Τζατζάνη Θηρεσία, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νικόλαος Παπαδαντωνάκης, Προϊσταμενος Τμηματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, ΔΑΑΚ Χανίων

Εκπρόσωπος Παραγωγών

Διαδικτυακή παρακολούθηση σε συνδεσμο που θα ανακοινωθεί

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια του αβοκάντο, η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων παραγωγών και η ανάδειξη του προϊόντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς η καλλιέργεια αβοκάντο θεωρείται μια ανερχόμενη και αποδοτική καλλιέργεια στην Κρήτη και παρά το έντονο ενδιαφέρον από παραγωγούς αλλά και τοπικούς φορείς, οι πληροφορίες που υπάρχουν για την καλλιέργεια αλλά και για το τελικό προϊόν είναι περιορισμένες.

Το έργο διαρκεί συνολικά δύο (2) έτη και τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική ημερίδα για το σκοπό αυτό ενώ θα είναι ελεύθερα μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, ιστοσελίδων και έντυπου ενημερωτικού υλικού σε κάθε ενδιαφερόμενο»