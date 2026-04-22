Εκπαίδευση σε Κ.Α.Ρ.Π.Α. στα Περιβόλια

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας Περιβολίων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Δευτέρα 20 Απριλίου, εκπαίδευση των πολιτών από την Επίλεκτη Ομάδα Ειδι-

κών Αποστολών Χανίων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης.

Η δράση επικεντρώθηκε στις βασικές αρχές Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) καθώς και στη σωστή χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε επείγουσες καταστάσεις.