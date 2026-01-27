Εκπαίδευση: Παρέμβαση Σέβης Βολουδάκη σε Ζαχαράκη για τα κενά στα σχολεία

Τα κενά στα σχολεία των Χανίων ήταν ένα από τα θέματα της συνάντησης που είχε την Τρίτη με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα βασικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση στον Νομό Χανίων, με κοινή αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες και με στόχο τη σταθερή ενίσχυση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και λειτουργικές συνθήκες της περιοχής.

Η κα Βολουδάκη μετέφερε τις ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων, δίνοντας έμφαση στις σχολικές υποδομές, στη λειτουργική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, ιδίως σε απομακρυσμένες και ημιαστικές περιοχές του Νομού, καθώς και στη σημασία δημιουργίας ενός σύγχρονου και ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη ανεύρεσης βιώσιμων λύσεων για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των κενών διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, χωρίς ανισότητες μεταξύ των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, επίσης, πρωτοβουλίες που αφορούν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας και του συνεχούς διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων, ώστε οι παρεμβάσεις στον τομέα της παιδείας να σχεδιάζονται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.