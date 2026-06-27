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Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
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Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών στις Βούβες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου «Κρήτη/Kriti»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουβών, η εκπαιδευτική ενημέρωση με θέμα «Η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “Κρήτη/Kriti”: Ορθές πρακτικές από το χωράφι ως την τυποποίηση», που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.).

Η εκπαίδευση απευθύνθηκε σε ελαιοπαραγωγούς και είχε ως στόχο την ενημέρωσή τους για τις καλλιεργητικές πρακτικές καθώς και για την παραγωγική διαδικασία που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) Αντώνης Καπνισάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουβών Παναγιώτης Στυλιανουδάκης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χανίων Σπύρος Μπαλαντίνος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουβών Μιχάλης Γεραιουδάκης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τις ορθές πρακτικές ελαιοκαλλιέργειας, όπως η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η φυτοπροστασία και η συνολική διαχείριση του ελαιώνα. Παράλληλα, αναλύθηκαν τα στάδια της συγκομιδής, μεταφοράς, ελαιοποίησης, αποθήκευσης και τυποποίησης που συμβάλλουν στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και στους παράγοντες που τα επηρεάζουν, καθώς και σε ζητήματα επιμόλυνσης από υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ορυκτέλαια και άλλους επιμολυντές. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εισαγωγή στην οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου και επίδειξη γευσιγνωσίας. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σταύρος Τζεδάκης ανέφερε: «Η ανταπόκριση των ελαιοπαραγωγών επιβεβαιώνει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και μεταφορά γνώσης γύρω από ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία του κρητικού ελαιολάδου. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το ΕΛΜΕΠΑ και τους τοπικούς φορείς, θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και στηρίζουν το εισόδημα των παραγωγών. Οι ενημερωτικές δράσεις θα συνεχιστούν από τον Σεπτέμβριο, με στόχο την ενημέρωση περισσότερων παραγωγών σε πρακτικές που συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων».

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τις ενημερωτικές δράσεις υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν. Χανίων.

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