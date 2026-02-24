Εκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων

Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Chania Hotel.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων «στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο , μέλη της Ένωσης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων , Δήμαρχοι – Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ν. Χανίων , ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων , εκπρόσωποι από τις υπόλοιπες Ενώσεις Ξενοδοχείων της Κρήτης εκπροσωπώντας και τον Σύνδεσμο Κρητικής φιλοξενίας , εκπρόσωποι από τους Βουλευτές του Ν. Χανίων , εκπρόσωποι όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, το ΕΒΕΧ, το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων του Υπ. Τουρισμού, τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον Σύλλογο Τουριστικών Γραφείων Δυτ. Κρήτης, τον Σύλλογο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων, των εταίρων AEGEAN & EUROBANK από τη “Σύμπραξη Τουρισμού για τα Χανιά” καθώς και άλλοι όμιλοι από Τραπεζικό κλάδο όπως η Alpha Bank & Credia Bank κ.ά.

Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μανώλης Σταματάκης κατά την κοπή της πίτας ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία Καλή Χρονιά με υγεία και μία επιτυχημένη τουριστική σεζόν»

Στην ανακοίνωση η Ενωση ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.