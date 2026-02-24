menu
18.9 C
Chania
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Chania Hotel.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων «στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο , μέλη της Ένωσης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων , Δήμαρχοι – Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ν. Χανίων , ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων , εκπρόσωποι από τις υπόλοιπες Ενώσεις Ξενοδοχείων της Κρήτης εκπροσωπώντας και τον Σύνδεσμο Κρητικής φιλοξενίας , εκπρόσωποι από τους Βουλευτές του Ν. Χανίων , εκπρόσωποι όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, το ΕΒΕΧ, το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισμού Χανίων του Υπ. Τουρισμού, τον Παγκρήτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον Σύλλογο Τουριστικών Γραφείων Δυτ. Κρήτης, τον Σύλλογο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων, των εταίρων AEGEAN & EUROBANK από τη “Σύμπραξη Τουρισμού για τα Χανιά” καθώς και άλλοι όμιλοι από Τραπεζικό κλάδο όπως η Alpha Bank & Credia Bank κ.ά.
Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μανώλης Σταματάκης κατά την κοπή της πίτας ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία Καλή Χρονιά με υγεία και μία επιτυχημένη τουριστική σεζόν»

Στην ανακοίνωση η Ενωση ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum