menu
16.4 C
Chania
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Εκοψε πίτα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων, με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, θεμελιωτών Αγίων της Παιδείας και των Γραμμάτων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ζεστή στιγμή συνάντησης, συνεργασίας και αισιοδοξίας για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό, ενισχύοντας το μήνυμα της δεύτερης ευκαιρίας, της συμμετοχής και της ανθρώπινης επαφής μέσα στον χώρο του Καταστήματος Κράτησης.

Σε ανακοίνωσή του το 2ο ΣΔΕ Χανίων εκφράζει ευχαριστίες προς «τον χορηγό της εκδήλωσης, τον Φούρνος «Πλακόπουλος»» και τονίζει ότι «συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, προάγοντας την εκπαίδευση, την προσωπική ενδυνάμωση και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και φορέων που πιστεύουν στη δύναμη της παιδείας.

Η Διευθύντρια των Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , οι εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά, με υγεία, πρόοδο και νέες ευκαιρίες».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum