Εκοψε πίτα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Χανίων

Με συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων, με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών, θεμελιωτών Αγίων της Παιδείας και των Γραμμάτων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ζεστή στιγμή συνάντησης, συνεργασίας και αισιοδοξίας για εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό, ενισχύοντας το μήνυμα της δεύτερης ευκαιρίας, της συμμετοχής και της ανθρώπινης επαφής μέσα στον χώρο του Καταστήματος Κράτησης.

Σε ανακοίνωσή του το 2ο ΣΔΕ Χανίων εκφράζει ευχαριστίες προς «τον χορηγό της εκδήλωσης, τον Φούρνος «Πλακόπουλος»» και τονίζει ότι «συνεχίζει με συνέπεια το έργο του, προάγοντας την εκπαίδευση, την προσωπική ενδυνάμωση και την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και φορέων που πιστεύουν στη δύναμη της παιδείας.

Η Διευθύντρια των Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , οι εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική και γόνιμη χρονιά, με υγεία, πρόοδο και νέες ευκαιρίες».