Εκλογή νέου Δ.Σ. στην Τράπεζα Χανίων (φωτ.)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Εκτακτη Γενική Συνέλευση στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

1 από 4

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση εγγραφής νέων μελών, η εκλογή νέου Δ.Σ. – Εφορευτικής Επιτροπής και η αποζημίωση μελών του Δ.Σ.

Οπως ανέφερε ο κ. Μιχάλης Πεντογένης Δικηγόρος της Γ.Σ., οι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 17 εκ των οποίων οι 4 για εκτελεστικά μέλη.

Το νέο Δ.Σ. το οποίο θα εκλεγεί για τριετή θητεία, θα αποτελείται από 13 μέλη (2 εκτελεστικούς διευθυντές) και τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά αργά το απόγευμα της Κυριακής ενώ η συγκρότηση σε Σώμα θα γίνει τη Δευτέρα.