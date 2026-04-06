Εκλογές ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται εκλογές και πολιτική αλλαγή.

«Το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: «Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη “ γαλάζια” συμμορία, σήμερα, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το “ βαθύ κράτος”.

Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το “ βαθύ κράτος” του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεψε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών.

«Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως “ Νίξον” ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ. Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», υπογράμμισε και κατέληξε:

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα».