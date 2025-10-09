Εκλογές στην Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων

Στη διεξαγωγή εκλογών προχωρά τις επόμενες ημέρες η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων.

Όπως ανακοίνωση η ίδια:

«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29/9 η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου μας με κεντρικό ζήτημα την ψήφιση του νόμου- έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση για 13 ώρες δουλειάς, όπου βάζει ταφόπλακα σε διεκδικήσεις που είχαν κατοχυρωμένες οι οικοδόμοι εδώ και δεκαετίες. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει οι συνεχώς αυξανόμενες ανατιμήσεις σε σούπερ μάρκετ, ενοίκια, ρεύμα και καύσιμα. Ξεχώρισαν οι συζητήσεις για τα ένσημα που αναγκάζονται οι συνάδελφοι να βάζουν χοντρά το χέρι στην τσέπη για να μπορούν να έχουν ιατρική κάλυψη, όπως και το μεγάλο ζήτημα που αφορά τον κλάδο με τα εργατικά ατυχήματα που μόνο το τελευταίο τετράμηνο στο νομό μας ανέρχονται στα 4, με τα 3 από αυτά να είναι θανατηφόρα.

Με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή η οποία θα οδηγήσει στις εκλογές του Συνδικάτου μας.

Στην πρώτη της συνεδρίαση η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 15/10- Πέμπτη 16/10- Παρασκευή 17/10-Σάββατο 18/10- Κυριακή 19/10 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Χανίων στον 2ο όροφο και στα εργοτάξια του νομού.

Οι ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές θα είναι:

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενισχύσουν το συνδικάτο με την συμμετοχή τους στις εκλογές».