Τοπικά

Εκλογές στην Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου

Στην προκήρυξη εκλογών προχώρησε η Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, δηλώνοντας σε σχετική ανακοίνωση πως «σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΦΝΗ, η θητεία του ΔΣ λήγει τον Νοέμβριο του 2025.
Γι’ αυτό, σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση για:
Α. Απολογισμό των διοικητικών πεπραγμένων του ΔΣ την περίοδο 2023-2025 και Οικονομικό Απολογισμό του 2024 και
Β. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε όλα τα θέματα της ΓΣ και την όλη διαδικασία:
Απολογισμός 2ετίας
Οικονομικός Απολογισμός 2024
Συζήτηση επί των ανωτέρων
Ψηφοφορία – Έγκριση του Απολογισμού της 2ετίας και του Οικονομικού Απολογισμού
Διενέργεια Εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Αποτελέσματα
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου( Καπετανάκειο)
Δικαίωμα εγγραφής, ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού της ΕΦΝΗ, «έχουν όλοι οι φιλόλογοι, πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών της χώρας και των ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού που κατάγονται από τον Νομό Ηρακλείου ή διαμένουν ή εργάζονται σε αυτόν σε οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσία και με οποιαδήποτε σχέση Δικαίου».
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή αίτηση υποψηφιότητας προς το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση efni2008@gmail.com ενώ το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται ως και την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας.
Το ΔΣ της ΕΦΝΗ καλεί όλους τους φιλολόγους, διορισμένους σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές υπηρεσίες ή Φροντιστήρια, αδιόριστους, συνταξιούχους να προσέλθουν μαζικά στη Συνέλευση, να συμμετάσχουν ουσιαστικά με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη συζήτηση και στις διαδικασίες ανάδειξης του νέου ΔΣ της Ένωσής μας, να συνδράμουν αποτελεσματικά με τη γόνιμη κριτική τους στο πολύπλευρο έργο που επιτελεί η ΕΦΝΗ στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και επομένως στη συνέχιση της πορείας της ένωσής μας, μιας δημιουργικής πορείας 46 χρόνων.
Ελπίζουμε και βασιζόμαστε στην παρουσία σας.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να επικοινωνείτε με
Χαραλαμπάκη Μαρία: 697722611, mchar2012@yahoo.gr
Σπαχή Στέλλα: 6972092228, stellaspaxi@gmail.com

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, θα υπάρξει νέα προκήρυξη και νέα ανακοίνωση».

