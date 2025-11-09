Εκλογές στην ΕΛΜΕ Χανίων

Επικυρώθηκε,όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΜΕ Χανίων, η απόφαση για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) και νομαρχιακού τμήματος (ΝΤ) ΑΔΕΔΥ Χανίων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 19/11/2025 στον χώρο του 2ου Λυκείου Χανίων στο σχολικό συγκρότημα της Κοραή, από τις 12:00 έως 20:00.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι παρατάξεις καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα ψηφοδέλτια (ένα για ΔΣ και ένα για ΑΔΕΔΥ) στο mail της ΕΛΜΕ Χανίων (elmechanion@gmail.com) το αργότερο μέχρι τις 19.00 την Πέμπτη 13/11/2025.

Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι σε μορφή «doc» και σε μορφή «pdf».

Θα υπάρξει νεότερη αναλυτική ανακοίνωση μόλις διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Την Πέμπτη 13/11/2025, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων στο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων (δίπλα στην Αγορά)»