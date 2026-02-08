Εκλογές για νέο Δ.Σ. στο ΣΥΝΚΑ (φωτ.)

1 από 14

Για θετική πορεία σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, τα δάνεια, τις πωλήσεις, την κερδοφορία έγινε λόγος στη γενική συνέλευση του ΣΥΝΚΑ το πρωί της Κυριακής.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο αντιπρόεδρος του ΣΥΝΚΑ κ. Δ. Αλεξάκης αναφέρθηκε στην απώλεια του Αποστόλου Αλεξάκη και στην καθοριστική συμβολή του στην επιτυχία του συνεταιρισμού.

Μιλώντας για τα άμεσα σχέδια στάθηκε στην επέκταση του καταστήματος των Καλυβών και στη δημιουργία cash and carry σε κεντρικό σημείο των Χανίων.

«Σήμερα με τη ψήφο σας δεν ψηφίζετε πρόσωπα αλλά για το μέλλον του συνεταιρισμού μας» κατέληξε ο κ. Αλεξάκης αφήνοντας αιχμές σε βάρος όσων υποψηφίων με καταχωρήσεις στον τύπο τάζουν σπίτια και αυξήσεις.

Μέτοχος που πήρε πρώτα το λόγο παράτησε πως δεν είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία όταν ακόμα δεν έχουν μιλήσει οι υποψήφιοι.

Έπειτα ο κ. Μανώλης Αποστολάκης έκανε κριτική στο δημοσίευμα του κ. Λουτσέτη στα “Χ.ν.” λέγοντας πως «δεν μπορούμε να τάζουμε σπίτια στους εργαζόμενους…Να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που το έχτισαν το ΣΥΝΚΑ και το συνεχίζουν».

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης δήλωσε πως τα συστατικά της επιτυχίας του ΣΥΝΚΑ είναι οι εργαζόμενοι και το κοινωνικό του πρόσωπο.

Τις συνθήκες του ανταγωνισμού που είναι δύσκολες περιέγραψε ο κ. Ηλίας Γεωργιακάκης υπογραμμίζοντας πως αν δεν ήταν το ΣΥΝΚΑ οι τιμές θα ήταν 15% πιο ακριβές για τους καταναλωτές.

“Το μοντέλο του Αποστόλου Αλεξάκη είναι πετυχημένο και πρέπει να συνεχιστεί” είπε ο Γιώργος Κουκουράκης.

Στην τοποθέτηση του ο Μανώλης Λουτσέτης παρουσίασε την υποψηφιότητα του και τη συμμετοχή του όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια του συνεταιρισμού. Υπογράμμισε πως πρέπει να δοθεί μάχη ώστε να επιστρέψουν οι πελάτες που έφυγαν από το ΣΥΝΚΑ και δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για την ενίσχυση της παρουσίας των τοπικών προϊόντων και να ασχοληθεί ουσιαστικά για τη κατασκευή κατοικιών για τους εργαζόμενους, παιδικού σταθμού κα.

Για το ότι έχουν χαθεί πελάτες από το ΣΥΝΚΑ παρενέβη ο κ. Δ. Αλεξάκης μιλώντας για «λόγια του αέρα» από αυτούς που το υποστηρίζουν.

Στο αποτύπωμα του Αποστόλου Αλεξάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαουράκης λέγοντας ότι το ΣΥΝΚΑ αποτελεί πανελλαδικό φαινόμενο με κερδοφορία και θετική πορεία καλώντας τους μετόχους να το «διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού».

Αιχμές σε βάρος του κ. Λουτσέτη άφησε ο πρόεδρος της συνέλευσης κ. Αρετάκης για την δικαστική διαμάχη που έχει με το Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο κ. Γιώργος Νικολουδάκης ζήτησε τη στήριξη των συνεταίρων , ενώ ο κ. Γιώργος Περουλάκης επεσήμανε πως η συνεργασία με το Μασούτη δεν ωφέλησε το συνεταιρισμό και πρότεινε μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση του ΣΥΝΚΑ.

Ακολούθησε η ψηφοφορία που θα συνεχιστεί μέχρι τις 5.