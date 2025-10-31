Εκλεισε το Φαράγγι της Σαμαριάς – Περισσότεροι 119.138 επισκέπτες τη φετινή σεζόν

Ολοκληρώθηκε η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο Φαράγγι της Σαμαριάς με 119.138 επισκέπτες φέτος στον Εθνικό Δρυμό, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρει ο ΟΦΥΠΕΚΑ «κατά τη φετινή περίοδο το Φαράγγι παρέμεινε ανοικτό στο κοινό για 151 ημέρες συνολικά και ο αριθμός επισκεπτών ανήλθε σε 119.138 άτομα.

👉 Το επόμενο χρονικό διάστημα, και πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου του 2026, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υποδομών επισκεψιμότητας εντός του Φαραγγιού.

🎯Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς διέλευσης των επισκεπτών, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και ομαλή έναρξη λειτουργίας του Δρυμού για τη νέα περίοδο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές και λοιπές φυσικές συνθήκες»